Miss Universo toma medidas con el director del Miss Universe Tailandia

Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo, se pronunció sobre la situación que se vivió con Nawat Itsaragrisil, director general de Miss Universe Tailandia, tras ofender públicamente a Fátima Bosch, representante de Miss Universe México. Además, alzó la voz y, entre tantos descalificativos, le dijo “cabeza hueca”. Por ello, la organización tomó medidas en contra de este tipo de comportamiento.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universo y que esta sea muy limitada o nula (…) No permitiremos que ni una sola persona haga daño ni que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron de todo el mundo para estar ahí”, dijo Rocha a través de un video compartido en los canales oficiales del concurso.

El copropietario de la organización aclaró que buscan trabajar en la igualdad, que vaya más allá de las habilidades de cada quien, sin faltar el respeto ni usar descalificativos para dirigirse a cualquier persona, tal como fue el caso con la representante de México, donde quedó evidenciado a través de un video que se viralizó a través de las diversas plataformas. Además, la modelo que lleva la banda de Irak se salió con ella para manifestarle su apoyo.

“Todos somos iguales, con habilidades y cualidades diferentes, pero eso no los hace superiores a nadie, y nadie puede pasar por encima de otros”, explicó.

Raúl Rocha no quiso finalizar su discurso sin antes destacar que todas las mujeres que viajaron a Tailandia para representar a su país tienen su total apoyo y agregó que no está dispuesto a aceptar una situación similar a la que vivió Fátima, sin importar la persona de la cual pudiera venir un acto como este, ya que rechaza a aquellos que desean pasar sobre el resto.

“Deseo resaltar que las delegadas de todos los países cuentan con mi total y absoluto apoyo incondicional y, en esencia, ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea, porque nadie es más que el otro. Todos somos iguales, con habilidades y cualidades diferentes, pero eso no lo hace superiores a nadie, y nadie puede pasar por encima de otros, y ese principio lo debemos defender siempre“, añadió.

Sigue leyendo:

· Miss Universo México Fátima Bosch denuncia discriminación frente al director de Miss Grand International en Tailandia

· Lupita Jones, Ximena Navarrete y más famosos respaldan a Fátima Bosch tras escándalo en Tailandia

· Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa tras discusión con Fátima Bosch