Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de noviembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sin duda, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 6% durante el día y del 49% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 13% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 17.4 mph durante la primera mitad del día y los 20.51 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:48 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 54 grados Fahrenheit (4 y 12 grados Celsius).

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.