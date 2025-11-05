Renuncia el comisionado de bomberos judío de NY tras el triunfo de Mamdani

El comisionado de bomberos de Nueva York de fe judía, Robert Tucker, presentó este miércoles su renuncia, pocas horas después de la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, un conocido crítico del gobierno de Israel.

Tucker, empresario y filántropo judío, dejará oficialmente el cargo el 19 de diciembre, tras poco más de un año al frente del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

Aunque no explicó las razones de su salida, el funcionario expresó su gratitud al actual alcalde, Eric Adams, por la oportunidad de liderar la institución.

“Mi intención es renunciar al cargo a partir del viernes 19 de diciembre. Hasta entonces seguiré al frente del mejor departamento de bomberos del mundo y garantizaré una transición ordenada”, declaró Tucker en un comunicado citado por NBC Nueva York.

El anuncio sorprendió a funcionarios municipales y coincidió con el momento en que Tucker se preparaba para viajar a Israel, donde tenía previsto reunirse con un alto funcionario del cuerpo de bomberos del país, de acuerdo con el New York Post.

Mamdani deberá nombrar a su sucesor

Con la salida de Tucker, la responsabilidad de designar al próximo comisionado recaerá en el alcalde electo Zohran Mamdani, quien asumirá el 1 de enero de 2026.

Adams, quien designó a Tucker en 2024, destacó entonces su “profundo compromiso con la seguridad pública” y sus “fuertes lazos personales con el FDNY”.

Además de su carrera en el servicio público, Tucker ha sido reconocido por su labor filantrópica y comunitaria. Ha integrado la Fundación FDNY y recibido distinciones de la Junta de Rabinos de Nueva York y de la organización Big Brothers Big Sisters ,según el Post.

Tucker, de 55 años, asumió el liderazgo del FDNY en agosto de 2024, en reemplazo de Laura Kavanagh. Durante su gestión, impulsó mejoras en la capacitación de los bomberos y en la coordinación con agencias de seguridad.

Antes de ocupar el cargo, fue fundador y director ejecutivo de la empresa de seguridad privada T&M, a la cual regresará tras su salida del gobierno.

Su fe judía fue evidente desde su juramentación, cuando su padre sostuvo una copia del Tanaj, la Biblia hebrea utilizada también en su bar mitzvá.

