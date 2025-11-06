Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán el aumento del COLA antes de 2026

Mientras la mayoría de los jubilados verán reflejado su ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) en el primer pago de 2026, un grupo de beneficiarios recibirá el incremento un día antes de que termine el año.

El aumento llegará el 31 de diciembre para quienes reciben SSI

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que cerca de 71 millones de personas recibirán el aumento del 2.8% en sus pagos a partir de enero de 2026.

Sin embargo, los 7.5 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán el aumento el 31 de diciembre de 2025, debido a que el 1 de enero es feriado federal.

Este adelanto no representa un pago adicional, sino el correspondiente al mes de enero que se emite antes de lo habitual cuando coincide con un día no laborable.

Cuánto aumentarán los pagos en promedio

El incremento del 2.8% es ligeramente superior al 2.5% aplicado en 2025, aunque aún se mantiene por debajo de los aumentos registrados en años anteriores.

Con este ajuste, el beneficio promedio mensual de un trabajador jubilado subirá de $2,015 a $2,071, es decir, unos $56 más por mes.

Las cartas con los nuevos montos comenzarán a enviarse a principios de diciembre de 2025, tanto por correo como en línea, a través del portal oficial de la SSA.

El objetivo del COLA y el impacto del aumento

El ajuste por costo de vida (COLA) busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, basándose en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W).

No obstante, diversas organizaciones advierten que los incrementos suelen quedarse cortos frente al aumento en los precios de bienes esenciales como alimentos, vivienda y medicamentos.

Calendario de pagos para 2026

Fuera de esta excepción, el resto del calendario de pagos del Seguro Social se mantendrá sin cambios.

Los beneficiarios seguirán recibiendo su depósito el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes, según el día de nacimiento.

En tanto, quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 continuarán recibiendo sus pagos el día 3 de cada mes.

Aunque el aumento del 2.8% puede parecer modesto, representa un alivio para millones de jubilados y beneficiarios de SSI que dependen del Seguro Social para cubrir gastos básicos.

El adelanto del pago para este grupo asegura que nadie se vea afectado por el cierre bancario del feriado de Año Nuevo.

