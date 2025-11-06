Alquileres en Nueva York tras la victoria de Zohran Mamdani: cuál es la propuesta del alcalde electo

“Desde el primer día, nuestra campaña se centró en hacer que esta ciudad sea asequible para la gente trabajadora. Estamos listos para hacer realidad esa visión”, ese fue parte del discurso que emitió el demócrata Zohran Mamdani, luego de ser electo como nuevo alcalde de Nueva York.

Y si la palabra “asequible” está en su vocabulario, es perfecta en materia de alquileres en la Gran Manzana. Incluso, en su plataforma de promesas incluyó congelamientos en las rentas.

Asimismo, Twyla Carter, directora general y ejecutiva de la organizacion The Legal Aid Society, aseguró tras la elección de Mamdani: “Que desde el primer día garantice que los neoyorquinos que se encuentran sin hogar o que enfrentan un desalojo cuenten con los recursos y la asistencia legal necesarios para permanecer seguros en sus hogares y comunidades”, agregó.

¿Cuál es la propuesta de Zohran Mamdani para los alquileres en Nueva York?

Zohran Mamdani obtuvo el triunfo electoral gracias a una campaña centrada en la “affordability” o asequibilidad, y ahora presenta una agenda ambiciosa que pretende cambiar el panorama para los inquilinos neoyorquinos.

Aunque no cuenta con el respaldo del presidente Trump, Mamdani ha definido una hoja de ruta clara en varias plataformas: congelación de alquileres, construcción masiva de viviendas asequibles y fortalecimiento de los derechos de los arrendatarios.

En su web oficial, su equipo detalla que “freeze the rent” (“congelar el alquiler”) es una medida clave, enfocada en los más de 2 millones de personas que viven en apartamentos con renta estabilizada.

Una de sus promesas más destacadas: “congelar durante cuatro años los alquileres” en los apartamentos regulados que representan cerca de la mitad del mercado de alquileres estabilizados.

Además, planteó que la junta que decide las alzas de estos alquileres estará compuesta por miembros que él nombrará y que no tendrán reparo en aprobar congelaciones.

Construcción, financiamiento y protección

Más allá del alivio inmediato, Mamdani pone sobre la mesa un objetivo de largo plazo: edificar 200,000 viviendas subvencionadas, asequibles de forma permanente, sindicalizadas y con alquileres regulados durante los próximos diez años.

Para lograrlo, su plan incluye una inversión de $100,000 millones en capital durante esa década. También se compromete a acelerar la aprobación de desarrollos que sean 100% asequibles, eliminando trabas burocráticas, apunta France 24.

Mamdani también centra su atención hacia el otro lado de la ecuación: el arrendador. Su plataforma señala que “Rebuilding the Mayor’s Office to Protect Tenants” es esencial para garantizar que los inquilinos vivan en viviendas seguras y dignas.

Entre las medidas se encuentra coordinar agencias que inspeccionan las viviendas, asegurar que se cumplan los códigos de mantenimiento, y exigir que los propietarios cumplan con sus obligaciones.

En el contexto actual, muchos neoyorquinos sienten que la ciudad ya no es habitable para quienes no pertenecen a la élite económica. Más de 140,000 menores, el 15% del alumnado, carecen de vivienda permanente.

Mamdani lo señaló: “Esta es una ciudad donde una de cada cuatro personas vive en la pobreza, una ciudad donde 500,000 niños se acuestan con hambre cada noche”. Ese mensaje conectó con inquilinos, jóvenes y comunidades que sienten que están siendo desplazadas.

Con Mamdani asumiendo el cargo en enero de 2026, sus primeras acciones serán clave: nombrar los nuevos miembros de la junta de alquileres regulados, lanzar la congelación de alquileres, movilizar capital para las viviendas asequibles y fortalecer la Oficina para la Protección de Inquilinos.

Te puede interesar:

· (Entrevista) Presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico dice estar dispuesto a colaborar con Zohran Mamdani

· Exvicealcaldesa de Adams liderará la transición de Mamdani en la alcaldía de NY

· Trump cree que sería “más apropiado” que Mamdani lo busque primero para dialogar