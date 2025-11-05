Exvicealcaldesa de Adams liderará la transición de Mamdani en la alcaldía de NY

María Torres-Springer, quien dejó su cargo como primera vicealcaldesa de Nueva York a inicios de este año por preocupaciones ante la acusación federal de corrupción que enfrentaba entonces el alcalde Eric Adams, fue designada este miércoles por el alcalde electo Zohran Mamdani para dirigir su equipo de transición.

La exfuncionaria, que ahora regresa a la escena pública, asumirá un papel clave en la organización del nuevo gobierno tras la victoria electoral del socialista democrático.

Torres-Springer fue una de las principales figuras de la administración de Adams, donde se desempeñó como asesora de alto nivel antes de convertirse en su primera vicealcaldesa, según informó el Daily News.

Su renuncia, junto a la de otras tres vicealcaldesas, se produjo en febrero de 2025 luego de expresar dudas sobre la capacidad del exalcalde para gobernar tras una decisión del Departamento de Justicia de retirar temporalmente la acusación para permitirle colaborar con la política migratoria federal.

Durante su presentación en Flushing Meadows Corona Park, Torres-Springer subrayó los valores que comparte con Mamdani al afirmar que ambos mantienen “una fe inquebrantable en la capacidad del gobierno para servir a los trabajadores”.

El equipo de Mamdani

El alcalde electo, que derrotó al candidato independiente Andrew Cuomo con un margen del 10%, presentó además a las otras tres copresidentas de su equipo de transición: Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio; Grace Bonilla, directora ejecutiva de United Way; y Melanie Hartzog, ex vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos.

También se espera que Elana Leopold, exfuncionaria de la administración de Bill de Blasio, asuma como directora ejecutiva del comité.

Mamdani destacó que la transparencia será una de las prioridades de su administración y afirmó que “ese mismo espíritu guiará esta transición y el Ayuntamiento que construiremos”.

El nuevo equipo tendrá la responsabilidad de diseñar las bases del próximo gobierno y avanzar en la selección de los futuros funcionarios, mientras trabaja en la planificación de las promesas de campaña, entre ellas la congelación de alquileres, el transporte público gratuito en autobuses y la creación de servicios universales de cuidado infantil.

