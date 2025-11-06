Cambia la contraseña del WiFi fácil y desde tu teléfono en 3 pasos

Conservar la contraseña del WiFi que viene por defecto en el router es una práctica habitual, y aunque no es una clave fácil, porque puede ser aleatoria con números y letras, generalmente está expuesta. En este sentido, modificarla por una personal es más factible y puedes hacerlo desde tu teléfono.

Te explicamos cómo hacerlo paso a paso desde cualquier dispositivo móvil que esté conectado a tu red WiFi y sin la necesidad de llamar a servicio técnico.

Cómo cambiar la contraseña del WiFi, fácil y desde tu teléfono

1. Accede desde el navegador y localiza la IP del router

El primer paso es abrir el navegador web en tu teléfono (Chrome, Safari, Firefox, etc.) e ingresar en la barra de direcciones la dirección IP del router. Las más comunes son: 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Estas direcciones te llevan al panel de configuración del módem o router. Si ninguna de esas direcciones funciona, puedes verificarla en tu teléfono:

En Android, ve a Configuración > Red e Internet > WiFi > Propiedades de la red y busca “Puerta de enlace”.

y busca “Puerta de enlace”. En iPhone, entra a Configuración > WiFi > (i) junto a tu red y busca “Router”.

2. Ingresa con el usuario y contraseña del router

Una vez dentro, verás una pantalla de inicio donde se te pedirán las credenciales de acceso del administrador del router. En muchos casos, estas son genéricas, como admin para el usuario y admin o 1234 para la contraseña.

Si no las conoces, suelen estar impresas en una etiqueta en la parte trasera o inferior del dispositivo, es decir, del propio router.

3. Cambia la clave desde el menú de configuración

Cuando hayas ingresado, busca una pestaña o apartado que diga “Seguridad”, “WiFi” o “Wireless”. Allí encontrarás la opción para cambiar la contraseña de la red.

Escribe una nueva clave segura combinando letras, números y símbolos.

Guarda los cambios y espera unos segundos a que el router se reinicie.

¡Y listo! Tu nueva contraseña estará activa. Al hacerlo, todos los dispositivos que estaban conectados a la señal de WiFi quedarán desactivados. Deberás volver a conectarlos a la red utilizando la clave recién configurada.