Joven texano es detenido por presuntamente vandalizar obras maestras en el Met de Nueva York

Un presunto acto de vandalismo sacudió este lunes al Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York, una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo. Un joven de 19 años, identificado por la policía como Joshua Vavrin, originario de Texas, fue arrestado por supuestamente arrojar agua a 2 pinturas de los siglos XVI y XIX y arrancar 2 tapices históricos en un incidente que las autoridades calificaron como un “comportamiento errático”.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios como NBC News, el ataque ocurrió alrededor de las 16:50 horas (ET) del lunes en las salas principales del museo, ubicadas en la icónica Quinta Avenida de Manhattan. Testigos afirmaron que el joven parecía estar bajo los efectos de una sustancia desconocida, mientras recorría las galerías del Met.

Entre las piezas afectadas se encuentra “La Princesa de Broglie”, un retrato de 1853 del pintor francés Jean Auguste Dominique Ingres, considerado uno de los grandes maestros del neoclasicismo y descrito por el propio Met como una de las joyas de su colección.

El lienzo, una obra al óleo sobre lienzo del siglo XIX, fue rociado con agua, aunque el museo confirmó posteriormente que no sufrió daños permanentes gracias a la rápida intervención del personal de seguridad y de conservación.

La furia del joven también habría alcanzado la pintura “Madonna y el Niño con Santos”, del artista renacentista italiano Girolamo dai Libri, fechada en 1520. Este retablo, considerado una obra representativa de la escuela veronesa, fue igualmente salpicado con agua, sin que se reportaran afectaciones irreversibles.

Durante el mismo arrebato, Vavrin también habría arrancado 2 tapices de las paredes, según reportes policiales. Las autoridades estiman que los daños totales ascienden a unos $4,000 dólares, equivalentes a $1,000 por obra.

Afortunadamente, este acto de vandalismo no causó ningún tipo de daño a las obras afectadas. (Foto: Shutterstock)

La detención del joven y el papel de su madre

Fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) informaron que Vavrin fue entregado a las autoridades por su propia madre, quien habría notado su estado alterado. El joven se hospedaba en un hotel de Times Square al momento del incidente y, según los reportes, no ofreció resistencia al ser detenido.

Posteriormente, fue acusado de daño criminal, un delito que, de acuerdo a una explicación publicada por Daily Mail, en el estado de Nueva York puede derivar en penas de hasta 7 años de prisión si el daño supera los $1,500.

En los casos de daño en cuarto grado, cuando las afectaciones no exceden los $1,000, la pena puede ser menor a un año de cárcel o una multa de hasta la misma cantidad. Sin embargo, al tratarse de bienes de alto valor patrimonial, los cargos podrían agravarse durante el proceso judicial.

El joven fue trasladado a la Corte Criminal de Manhattan, donde este martes compareció ante un juez. Hasta el momento, no se ha determinado si enfrentará evaluaciones médicas o psicológicas.

Reacción del museo y medidas de seguridad

En un comunicado difundido por el museo y citado por diversos medios, un portavoz del Met aseguró que “ninguna persona ni obra de arte resultó dañada” y agradeció la rápida acción del personal de seguridad y de la policía neoyorquina.

“Un visitante que mostraba un comportamiento errático fue escoltado fuera del museo. Estamos agradecidos con nuestro personal de seguridad y con el NYPD por garantizar la seguridad de los visitantes, del equipo y de la colección”, indicó el comunicado.

El Met recordó que mantiene estrictas normas de ingreso: los visitantes solo pueden acceder con mochilas pequeñas, las cuales deben llevarse al frente del cuerpo o en la mano; no se permite introducir alimentos, y el agua solo está autorizada en botellas selladas o por razones médicas.

Estas medidas buscan prevenir daños accidentales o deliberados en una colección que alberga más de 2 millones de obras de arte procedentes de todo el mundo.

Precedentes y contexto

Aunque este caso no guarda relación con movimientos de protesta, el incidente ocurre en un momento en que varios museos internacionales han sido blanco de ataques simbólicos contra obras maestras, generalmente con líquidos o pinturas, en señal de protesta climática o social.

Sin embargo, en este caso, las autoridades no han identificado ningún motivo político o ideológico detrás del presunto ataque de Vavrin. Todo apunta, según los primeros informes, a un episodio impulsivo bajo el efecto de alguna sustancia.

En los últimos años, el Met también ha enfrentado cuestionamientos por la procedencia de algunas piezas de su colección, lo que ha derivado en investigaciones internacionales y la devolución de artefactos saqueados. No obstante, el ataque del lunes representa una amenaza distinta: la del daño físico directo dentro del propio museo.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el Met ha reforzado su vigilancia interna y revisa sus protocolos de seguridad, en un intento por evitar que incidentes similares vuelvan a poner en riesgo su patrimonio.

