Juan Soto logra histórico sexto Bate de Plata y Pete Alonso también lo gana por Mets

Los mejores bateadores de la Liga Nacional fueron reconocidos la noche del jueves con el anuncio de la primera mitad de los ganadores del Bate de Plata 2025.

La representación dominicana en las Grandes Ligas sumó otros cuatro Bates de Plata a su amplia colección de trofeos, el premio al mejor jugador ofensivo de cada posición

Juan Soto (Mets) sumó su sexto como jardinero, Manny Machado (Padres) el tercero como antesalista, Ketel Marte (Dbacks) su segundo como intermedista y Geraldo Perdomo (Dbacks) se estrenó como torpedero.

El jardinero de los Mets ahora lleva seis Bates de Plata tras su campaña con 26 años, algo que solo Mike Trout y Alex Rodríguez han logrado. También ha conseguido el premio seis años consecutivos, cinco veces en la Liga Nacional y una la temporada pasada en la Liga Americana.

Los seis Bates de Plata de Soto también han llegado con cuatro equipos diferentes: Los Nacionales, Padres, Yankees y Mets. Soto y Alonso hacen a los Mets el único equipo del Viejo Circuito aparte de los D-backs en tener múltiples jugadores con Bates de Plata en el 2025.

Soto alcanzó una marca personal de 43 jonrones y encabezó la Nacional con 38 estafadas este año, para acompañar 127 pasaportes negociados, la mayor cantidad en MLB y OPS de .921.

Congratulations to Juan Soto for winning the Outfield National League Silver Slugger award! 💪 pic.twitter.com/ZoXskrQH1q — New York Mets (@Mets) November 6, 2025

Pete Alonso ganó su primer Bate de Plata en MLB

Para alguien que ha pegado tantos jonrones como Alonso, es sorprendente que este es su primer Bate de Plata.

Pero luego de un 2025 en el que terminó con 38 cuadrangulares, 126 impulsadas, 41 dobles (la mayor cantidad en la Nacional) y OPS de .871, Alonso finalmente se lleva este trofeo.

Alonso encabezó a los inicialistas del Viejo Circuito en cada una de dichas categorías. Es el primer inicialista de los Mets en ganar un Bate de Plata desde Keith Hernández en 1984.

Congratulations to Pete Alonso on winning the National League Silver Slugger award at first base! 👏 pic.twitter.com/EZrJVAhfqG — New York Mets (@Mets) November 6, 2025

Shohei Ohtani japonés con más Bates de Plata

Entre lo más destacado de esta premiación, Shohei Ohtani se convirtió en el jugador japonés con más bates de plata en la historia; el cuarto bate japonés sigue dando de que hablar por su poder con el madero.

Aunque no repitió una temporada 50-50, Ohtani volvió a hacer historia con el bate. Sus 55 bambinazos establecieron un récord de la franquicia para los Dodgers, y sus 146 carreras anotadas fueron la mayor cantidad para un jugador del club en la Era Moderna (desde 1900). Además, se robó 20 bases.

Por tercer año consecutivo, lideró su liga en slugging (.622), OPS (1.014), OPS+ (179) y bases totales (380). Ohtani obtiene su tercer Bate de Plata consecutivo y es el favorito para quedarse con su tercer JMV al hilo la próxima semana.

Seguir leyendo:

Récords de leyenda: los hitos históricos que Shohei Ohtani desafiaría al ganar el MVP 2025

Aaron Judge en la Liga Americana y Juan Soto en la Liga Nacional entre los finalistas al MVP de MLB

Mets sin cerrador: Boricua Edwin Díaz se convierte en agente libre tras activar su cláusula de salida