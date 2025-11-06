Kanye West debe los impuestos sobre su casa de infancia en Chicago

A inicios de año se aseguró que Kanye West tenía una deuda de miles de dólares en impuestos, y ahora se ha informado que parte de la deuda es por incumplimiento de pago de impuestos prediales sobre su casa en infancia en Chicago.

Según ‘Crain’s Chicago Business’, el polémico rapero tiene una deuda con el condado de Cook, en Illinois, de casi $1,514 dólares. Por los momentos esta propiedad pareciera no estar corriendo peligro, y la verdad es que la deuda es bastante baja si se compara con otras propiedades que tiene en Estados Unidos, especialmente en California.

Esta propiedad en Chicago fue donde creció el rapero, pero no perteneció a su familia durante un tiempo, por lo que en 2018 decidió comprarla por $225,000 dólares y hacerla parte de su carrera. Se dice que Donda West vendió la propiedad en 2003, por lo que el exesposo de Kim Kardashian la habría recuperado 15 años después.

En 2021, el artista llegó a replicar la casa de su infancia para un concierto que dio en Chicago. En ese momento estaba recién estrenado ‘Donda’, su décimo álbum cuyo nombre es un homenaje para su madre.

Hay que recordar que en los últimos años West ha sido noticia en múltiples ocasiones porque se ha dedicado a dejar abandonadas mansiones de millones de dólares.

El estado en el que han terminado las propiedades han ocasionado que termine vendiéndolas por precios muchos más bajos de lo que originalmente él mismo pagó. Por ejemplo, el año pasado recibió $21 millones de dólares por una mansión en Malibú por la que había pagado $57 millones de dólares.

La casa en Chicago no es para nada lujoso, su construcción data de 1905 y tiene una extensión de 1,600 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, sala de estar, comedor y cocina.

Sigue leyendo:

• Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral tras su divorcio de Kanye West

• Kanye West recibió $14 millones de dólares por su rancho en Wyoming

• Antigua mansión de Kanye West generó un conflicto entre dos inversionistas