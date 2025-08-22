Antigua mansión de Kanye West generó un conflicto entre dos inversionistas

Hace unos días la polémica mansión en Malibú, California, que Kanye West destruyó regresó al mercado de bienes raíces. Esto después de que un inversor se viera interesado en el sitio hace unos meses.

En abril, se informó que el promotor Andrew Mazzella tenía un contrato para pagar $30 millones de dólares por la propiedad que West le vendió a Steven ‘Bo’ Belmont, pero la transacción nunca se pudo cerrar y los involucrados tienen diferentes puntos de vista.

Mazzella alega que la restauración del lugar necesita mucho más dinero de lo que se planteó inicialmente. Según ‘The Wall Street Journal’, el promotor dijo: “No los acuso de engañarme, pero ha sido un flujo lento de información durante los últimos cuatro meses”.

Hay que recordar que el rapero compró la casa frente al mar en 2021 por $57 millones de dólares y en los años siguientes se encargó de hacer una reforma catastrófica que solo destruyó la estructura diseñada por el arquitecto japonés Tadao Andō.

Por eso, se le hizo muy difícil deshacer del sitio y terminó vendiéndola por apenas $21 millones de dólares a Belmont, quien desde el inicio prometió que la recuperaría.

Sobre la transacción fallida, Belmont le dijo al ‘New York Post’ que Mazzella nunca estuvo preparado para afrontar este negocio, y asegura que ni siquiera pudo obtener financiación.

Además de las declaraciones en medios, el inversor se ha encargado de compartir su versión en redes sociales. Incluso, compartió capturas de las conversaciones que mantuvo con Mazzella.

“El fideicomiso de Malibú no se vino abajo por cifras engañosas ni por un flujo lento de información. Los costos y plazos de construcción siempre han sido los mismos, verificado desde abril por Marmol Radziner. ¿La verdad? El comprador no pudo financiar la propiedad y optó por inventar una historia falsa”, escribió en la publicación.

