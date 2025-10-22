Kanye West recibió $14 millones de dólares por su rancho en Wyoming

Desde hace meses han existido rumores sobre una posible crisis financiera de Kanye West, los rumores han estado acompañado de la venta de muchas de sus propiedades. Aunque en algún momento se llegó a decir que el rapero tenía intención de dejar Estados Unidos y mudarse a Japón.

Ahora, West acaba de recibir $14 millones de dólares por el rancho Wyoming que le perteneció durante seis años. Según ‘Realtor.com’, la actual esposa de West estuvo a cargo de las negociaciones.

Lo que más ha llamado la atención de esta transacción es que los compradores fueron los mismos que le vendieron el rancho al exesposo de Kim Kardashian en 2019.

‘Realtor.com’ también compartió una declaración de la familia al comprar nuevamente el rancho e hicieron mención al primer rancho que West tuvo en la zona: “A diferencia de Monster Ranch, no derribó ningún edificio. Creo que su intención original para Mountain Ranch podría haber sido construir un lugar donde su familia pudiera ir y estar lejos del resto del mundo”.

Sin duda esta era una de las propiedades más impresionantes que West tenía en su cartera de bienes raíces, pues el rancho data de 1906. Resalta por estar cubierto por tierras del Bosque Nacional y por tener una vegetación diversa, ganado, varias cabañas y albergues.

La casa principal está distribuida en cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Hay que recordar que en los últimos años West ha generado polémica por las propiedades que ha dejado en total abandono, incluyendo casas que son consideradas piezas arquitectónicas de primer nivel.

Aunque ha estado vendiendo muchas de las propiedades de su cartera, también pagó, en octubre del año pasado, $35 millones de dólares por una nueva propiedad en Beverly Hills.

