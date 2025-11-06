Kyle Schwarber estaría en camino al Bronx

La gerencia de los New York Yankees ya está moviendo sus fichas en el mercado para la temporada 2026. Tras una campaña donde la necesidad de un bateador zurdo de poder se hizo evidente, la organización del Bronx, según fuentes de ESPN, ha puesto todos sus reflectores en el cañonero Kyle Schwarber.

Schwarber se encuentra entre los agentes libres más atractivos de este receso de temporada, luego de una actuación histórica donde demostró su poder descomunal como bateador designado conectando 56 cuadrangulares. Su disponibilidad en el mercado ha despertado el interés de múltiples equipos de élite, pero los Yankees parecen tener una estrategia definida para llevárselo a casa.

El perfil perfecto para el Bronx

El interés de los Yankees en Schwarber no es casual. El equipo busca urgentemente un bate zurdo de alto impacto que complemente el poder de su capitán, Aaron Judge, y que se beneficie de una de las características más singulares de su parque.

Kyle Schwarber viene de despachar 56 cuadrangulares en 2025 con los Phillies. Crédito: AP

El analista de ESPN, Jesse Rogers, destacó la sinergia ideal entre el toletero y el icónico estadio de los “Bombarderos del Bronx”.

“ESPN ha vinculado a los Yankees con Kyle Schwarber: ‘Él también podría equilibrar la alineación de los Yankees si Cody Bellinger se va. ¿Puedes imaginar sus totales de jonrones con el ‘Short Porch’ [el corto jardín derecho] en el Yankee Stadium?’”

La frase clave subraya que la llegada de Schwarber, con su predilección por conectar elevados que viajan hacia el jardín derecho, convertiría el Yankee Stadium en un auténtico paraíso para su bate.

Con 56 cuadrangulares en la temporada 2025, Schwarber demostró ser una máquina de batazos, un perfil que los Yankees ven como esencial para maximizar su ofensiva en una división tan competitiva como la Este de la Liga Americana. Mientras otros agentes libres zurdos de prestigio también son considerados, el poder y la experiencia del ex-Phillie lo sitúan en la cima de la lista de deseos neoyorquina.

Sigue leyendo:

Comienza la reestructuración: las primeras bajas de los Yankees tras el fracaso en la postemporada 2025

Alex Bregman ejerce su opción y se convierte en uno de los agentes libres más codiciado para 2026



