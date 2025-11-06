Manelyk González revela que enfrenta problemas de salud por sus dietas extremas

Manelyk González, desde que inició en el mundo del entretenimiento, comenzó a realizar dietas estrictas que ni siquiera eran recomendadas por nutricionistas ni por alguna profesión que la orientara profesionalmente. Por ello, la mexicana mencionó que ahora está atravesando las consecuencias, debido a que fue diagnosticada con una enfermedad, ya que el método que implementó no fue el más saludable.

“Ahorita yo tengo hipotiroidismo, o sea, es de la tiroides, y a mí eso me dio porque yo tomaba mucha pendej*da para bajar de peso. Tú me decías: ‘Tómate esto y vas a bajar de peso’, y yo lo hacía. Tomé quemadores, muchísimas cosas que en la etiqueta decían que podían afectar, pero no me importaba”, dijo en una entrevista con Dani Valle.

La mexicana hace pocos días, mencionó que también está atravesando un problema con sus implantes mamarios y que deberá viajar hasta Cartagena para que sea atendida por un cirujano; por ello, deberá pasar un mes viviendo en Colombia. Ahora, en una nueva entrevista, agregó todos los inconvenientes que tiene por querer verse delgada, pero aseguró que primero debes estar bien de la mente.

“He tenido muchos problemas por eso, pero ahora intento estar saludable y sentirme bien. Para estar bien físicamente, primero tienes que estar bien de acá (mente)“, explicó. A pesar de lo que ha venido viviendo, explicó que de una forma madura está asumiendo lo que su cuerpo le exterioriza, y ahora se cuida más para evitar mayores problemas.

González detalló que en su momento no le preocuparon las consecuencias que se presentarían; por ello, se enfocó en mencionar un enunciado para justificar lo que ella venía haciendo con su cuerpo y, tiempo después, ahora ya ve de lo que se trataban esas consecuencias: “Me valía madres. Mi frase era: que se preocupe la Mane del futuro“, dijo durante la conversación con el influencer.

“Empecé a tener muchos problemas en la piel y hormonales. Todo era consecuencia de que subía y bajaba constantemente de peso. Hacía dietas estúpidas, como comer solo cierta cantidad de pollo todos los días. Hubo semanas en las que únicamente comía pollo hervido”, añadió sobre los síntomas que la llevaron a hacerse una evaluación médica.

Sigue leyendo:

· Manelyk González debe ser operada por problemas con sus implantes mamarios

· Manelyk y Caramelo disfrutan de una noche divertida en local en Miami

· Manelyk González dice que no tuvo una relación con Carlos “Caramelo” Cruz