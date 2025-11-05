Manelyk González debe ser operada por problemas con sus implantes mamarios

Manelyk González en los próximos días estará haciendo su maleta para dirigirse a Cartagena, Colombia, porque anunció a través de sus redes sociales que deberá someterse a una nueva cirugía estética con el médico cirujano Javier Soto. La mexicana decidió que le cambiaran sus implantes mamarios debido a una situación que le ocurrió.

“Me voy a cambiar los implantes (de senos) por fin. Tengo más de dos años que me tengo que cambiar los implantes, pero no había encontrado al cirujano correcto, y ya saben que yo me puedo equivocar en el amor, me puedo equivocar en proyectos, pero en cirujanos jamás. Luego me salía un proyecto y como que no le daba la importancia necesaria“.

González dijo que “una de las bubis se me luxó, entonces las tengo como raras”, lo que indica que uno de sus senos se ha no se encuentra en el lugar en el que debería, y es algo que debe corregirse con una cirugía.

La mexicana explicó la razón por la cual decidió someterse a una nueva cirugía, y es que ya no se sentía conforme con lo que estaba viendo en su cuerpo: “Uno puede vivir con eso, pero yo que estoy todo el tiempo en proyectos, en la tele, la verdad es que es incómodo porque no puedo utilizar cierto tipo de escote; el traje de baño ya ni siquiera me gustaba cómo se veía”.

La influencer mencionó que llegó a usar una gran cantidad de cosas para poder ubicar sus atributos en un lugar donde ella se sintiera cómoda y acorde con el vestuario que iba a lucir en ese momento, pero comprendió que no era la solución, ya que sabía que debía ir al médico: “Usaba mil cosas para subírmelas, para separármelas, para juntarlas, para ponerlas al mismo nivel, y yo dije: ¡qué necesidad!“.

Agregó que estará lejos de su hogar durante 30 días, dado que deberá guardar reposo médico para poder volver a viajar y así su cirujano la podrá evaluar luego de la operación: “Nos vamos a Colombia un mes. Tú no puedes volar porque, como me voy a poner los implantes, tengo que estar por lo menos dos semanas en Cartagena después, porque si no te puede pasar algo en los implantes por el avión”.

