Manelyk y Caramelo disfrutan de una noche divertida en local en Miami

Los Premios Billboard de la Música Latina fueron la ocasión ideal para que Manelyk González y Caramelo se reencontraran y retomaran su romance, luego de haberse separado por diversas diferencias.

El viernes de esta semana, Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo confirmaba que la pareja había regresado, pues los captaron en un video dándose besos y abrazos luego del evento celebrado en la ciudad de Miami.

“Les tenemos tremenda bomba y es que se filtró un video de Manelyk y Caramelo peleando fuera de los premios, pero se vieron muy concentrados hablándose pegaditos, pero después de la pelea se vinieron estas imágenes. Besitos y abrazos. Claramente, hay algo entre ellos y él sí tenía conocimiento de las flores que le envió pues ahí todavía hay amor”, dijo el puertorriqueño en el show de televisión.

Poco después de que se viralizara ese video, este sábado el dominicano y la mexicana compartieron en un local nocturno de la Ciudad del Sol.

Que viva el amor 🐦❤️🫰🏼.



Siempre a tu lado @manelyk_oficial y tu felicidad es la mia bb ❤️😍. #ManelykGonzalez #TeamPajaritas #ManelykGB pic.twitter.com/t6BPg1mUmg — DE TODO UN POCO . 🐦 (@Dtodoun_poco25) October 26, 2025

En una imagen que reposteó la ‘pajarita’ en su cuenta en Instagram se les vio juntos, mientras disfrutaban de una velada con amigos.

Esta es otra de las pruebas de que ambos retomaron su amorío, pese a que esta misma semana hablaban de que nunca tuvieron una relación.

Manelyk González, conocida por participar en realities como La Casa de los Famosos y Acapulco Shore, dijo en el show En Casa con Telemundo: “No. Nosotros estuvimos juntos tres meses, casi cuatro. Para mí no es que sea él, estoy hablando en general -no estoy hablando de él-, para mí una relación de tres meses no es un noviazgo, o sea, es un tiempo muy corto”.

Caramelo, poco después de escuchar estas declaraciones, dijo que en realidad lo de ellos fueron unas “vacaciones” y que respetaba perfectamente la opinión de la creadora de contenido.

Sin embargo, aunque dieron estas declaraciones, los hechos han demostrado lo contrario, ya que están más juntos de lo que parecía.

