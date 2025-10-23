Manelyk González dice que no tuvo una relación con Carlos “Caramelo” Cruz

Manelyk González estuvo como invitada en el programa “En Casa con Telemundo”, y uno de los temas que abordaron fue el amorío que ella vivió con Carlos “Caramelo” Cruz, donde ambos aclararon que lo mejor era separarse porque sus vidas iban por cursos completamente distintos.

Sin embargo, la postura de la influencer mexicana sorprendió cuando le dijo a Carlos Adyan que los casi 4 meses que duró con el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” no fueron vistos por ella como una relación sentimental, dado el corto tiempo que estuvieron juntos. Desde su perspectiva, tuvo que haber transcurrido mucho más para haberlo tomado con el compromiso que este requería.

“No. Nosotros estuvimos juntos 3 meses, casi 4. Para mí no es que sea él, estoy hablando en general -no estoy hablando de él-, para mí una relación de 3 meses no es un noviazgo, o sea, es un tiempo muy corto”, agregó.

El presentador de origen puertorriqueño aprovechó para consultarle a Caramelo qué opinaba sobre las declaraciones de González acerca de que ella considera que nunca existió una relación entre ellos, y con una postura muy madura dejó claro que respeta su opinión sobre lo vivido: “Cada quien tiene su opinión, y es verdad lo que ella dice, no fue una relación, pero fueron unas vacaciones“.

González rechazó que a través de las redes sociales hayan mencionado que ella se había fijado en él por el hecho de haber resultado ganador de un reality show; por ello, aclaró que ella desde un inicio aceptó la persona que es sin pensar en un tema económico y agregó que jamás ha recibido paz o algo similar por un hombre, sino por ella misma.

“Nosotros lo tenemos muy claro. Yo sé que la gente se enganchó mucho con nosotros. Igual también había como un rumor de que: ‘Es que Manelyk lo dejó porque no tenía dinero’. Eso no fue así. Yo empecé con él así, yo lo conocí así, y yo estaba con él aceptando cómo es él. Para mí, yo quiero felicidad, estabilidad y tranquilidad, y eso, a mí, Manelyk, me lo da el dinero, no que sea de alguien más, mío, pero a mí eso me lo da el dinero”, dijo en el programa.

Sigue leyendo:

· Manelyk González dice que no terminó con Carlos “Caramelo” Cruz por el “hate”

· ¿Por qué Manelyk González se mudó a Los Ángeles?

· Manelyk González eligió el “contacto cero” tras su ruptura con Carlos “Caramelo” Cruz