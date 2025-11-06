Mayoría de latinos afirma que es un mal momento para ser hispano o latino en EE.UU., según encuesta

Una nueva encuesta determinó que la mayoría de latinos siente que no es un buen momento para ser latino o hispano dentro de los Estados Unidos, afirmación que surge ante la incertidumbre en temas económicos y migratorios en la actual administración de Donald Trump.

La encuesta, realizada por Axios en colaboración con Telemundo, reflejó que la mayoría de los latinos estadounidenses (65%) afirma que es un “mal momento” para ser latino o hispano en Estados Unidos. Este porcentaje representa un aumento de 25 puntos desde marzo de 2024 (40%).

La creencia en la posibilidad de alcanzar el “Sueño Americano” también ha disminuido drásticamente. Solo el 44% de los latinos ahora creen que pueden alcanzarlo, una fuerte caída en comparación con el 61% que mantenía esta opinión en marzo de 2022.

La encuesta se realizó del 21 al 27 de octubre de 2025 por Ipsos, utilizando una muestra probabilística representativa a nivel nacional de 1123 adultos latinos/hispanos de 18 años o más en Estados Unidos.

Diferentes generaciones van la situación actual de forma diferente

En tal sentido, el estudio apunta a una división generacional en esta percepción, pues el 55% de los latinos de 50 años o más sí cree poder lograrlo, en contraste con solo el 38% de los menores de 50 años.

El sondeo reflejó que más de la mitad (53%) de los latinos declara estar preocupado de que ellos o algún ser querido sean atacados físicamente por ser latinos o hispanos, un aumento respecto al 39% reportado en junio de 2022.

Asimismo, cerca de un tercio (31%) de los encuestados asegura que las recientes acciones del ICE han cambiado su forma de vida cotidiana. Entre este grupo, el 88% indica que tales cambios les han dificultado la vida.

En general, el 51% de los encuestados cree que los esfuerzos de deportación actuales están dirigidos a todos los latinos, incluyendo a los nacidos en el país o residentes legales.

Costo de vida como el principal foco de preocupación

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre inmigración, la economía sigue dominando la lista de prioridades de la comunidad. La inflación y el costo de vida continúan siendo la preocupación principal con un 51%, superando a la inmigración (29%) y la atención médica (26%).

Cuatro de cada cinco encuestados demandan que el gobierno federal priorice el control de la inflación, considerándolo el tema “más importante” (43%). El 48% de los latinos ha realizado cambios mayores en su estilo de vida por el aumento de costos en el último semestre.

En cuanto a la gestión económica, los latinos están divididos, con una ligera ventaja para el Partido Demócrata (27%) frente al Republicano (24%).

Sin embargo, más latinos afirman que el Partido Demócrata (32%) representa a personas como ellos, en comparación con el Partido Republicano (20%).

