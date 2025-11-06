Meghan Markle regresa a la actuación con la película ‘Close Personal Friends’

Meghan Markle se prepara para un esperado regreso a la gran pantalla. Después de ocho años alejada de la actuación, la duquesa de Sussex retomará su carrera en Hollywood con ‘Close Personal Friends’, una nueva producción de Amazon MGM Studios en la que realizará un cameo interpretándose a sí misma. La cinta reunirá a Markle junto a las protagonistas Lily Collins y Brie Larson.

La noticia fue revelada por Variety, que confirmó que el proyecto estará dirigido por Jason Orley, también responsable del guion junto a Isaac Aptaker.

‘Close Personal Friends’ gira en torno a dos parejas, una famosa y otra sin relación con el mundo del espectáculo, que entablan una amistad aparentemente espontánea en Santa Bárbara. Sin embargo, conforme la convivencia se intensifica, poco a poco ambas traspasan los límites y la situación entre ellos se torna incómoda.

Jack Quaid y el británico Henry Golding completan el reparto, al lado de Melissa Villaseñor, Natasia Demetriou, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo y Dustin Demri-Burns. La filmación se encuentra actualmente en marcha en diversas locaciones de Los Ángeles.

Según algunas fuentes, desde su retiro de la actuación en 2018 tras casarse con el príncipe Harry, Markle ha recibido “una avalancha de ofertas” para regresar a la televisión o al cine.

Su salida de la serie ‘Suits’, donde interpretó a Rachel Zane durante siete temporadas, marcó el inicio de una nueva etapa personal que la llevó a mudarse al Reino Unido y alejarse de los sets de filmación.

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Sun, el príncipe Harry apoya plenamente la decisión de Meghan de regresar a la actuación.

“Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona”, señaló una fuente cercana. “Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada. Es una forma de tantear el terreno poco a poco y ver si disfruta de volver a los sets de rodaje”.

Meses atrás, Markle ya había insinuado la posibilidad de regresar a la actuación durante una conversación con Emma Grede en su podcast. Aunque no confirmó ningún proyecto en aquel momento, aseguró que no descartaba volver si surgía la oportunidad adecuada.

