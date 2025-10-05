Meghan Markle recibe críticas por asistir al desfile de Balenciaga en París

Tras una década de ausencia, Meghan Markle volvió a asistir el sábado a la Semana de la Moda de París para apoyar a su amigo, el diseñador Pierpaolo Piccioli, recién nombrado director creativo de Balenciaga, situación que generó alegría entre algunos seguidores, pero también una ola de críticas en redes sociales.

De acuerdo con el portal Page Six, la esposa del príncipe Harry regresó de manera triunfal al evento de moda, donde fue captada sonriendo y saludando a viejos y nuevos colegas.

Markle, de 44 años, lució un conjunto blanco de pantalones anchos y blazer a juego, acompañado de tacones negros y un peinado engominado hacia atrás. Más tarde, cambió de atuendo y fue fotografiada con un elegante vestido negro, en compañía de figuras como Anna Wintour y el cineasta Baz Luhrmann.

Sin embargo, el regreso de Markle a la Semana de la Moda de París no estuvo exento de controversia. Mientras muchos elogiaron su porte y elegancia, otros cuestionaron duramente su elección de apoyar a Balenciaga, una casa que en 2022 enfrentó una tormenta mediática tras una campaña publicitaria en la que aparecían niños en imágenes consideradas inapropiadas.

“Para alguien que lucha por la seguridad infantil a través de su fundación, asistir a un desfile de Balenciaga es el colmo de la hipocresía”, escribió un usuario. “Meghan se preocupa por su imagen pública, pero apoyar a una marca con un escándalo pasado que involucra a niños demuestra que sus prioridades están equivocadas“, aseguró otro internauta.

Las críticas también se enfocaron en su atuendo. Algunos usuarios compararon el conjunto blanco con “sábanas” e ironizaron sobre el efecto brillante de su apariencia, mencionando que parecía estar “cubierta de vaselina”.

Otra situación que intensificó la crítica fue un momento incómodo en la alfombra roja, cuando Markle protagonizó un pequeño tropiezo al intentar saludar de beso a Piccioli, lo que rápidamente se volvió viral.

La Semana de la Moda de París se extenderá hasta el martes 7 de octubre y presenta marcas de renombre como Louis Vuitton, Dior, Chanel y Hermès.

