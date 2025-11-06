Pintan esvásticas en instituciones judías de Brooklyn horas después de las elecciones

Horas después de las elecciones para la alcaldía de Nueva York, la ciudad amaneció con dos nuevos actos de odio: esvásticas pintadas en una yeshivá y en un cementerio judío de Brooklyn. El suceso, ocurrido en la madrugada del miércoles, reavivó la preocupación por el auge del antisemitismo tras una campaña electoral marcada por la tensión.

El ataque fue descubierto alrededor de las 6:30 de la mañana por un guardia de seguridad de la Yeshivá Magen David, en Gravesend. Dos esvásticas rojas y símbolos con forma de “Z” —utilizados por nacionalistas rusos partidarios de la invasión de Ucrania— aparecieron en la fachada del centro, donde estudian niños desde preescolar hasta secundaria.

Minutos después, trabajadores del cementerio judío Washington, ubicado a poco más de una milla del colegio, hallaron pintadas similares en las puertas del recinto, según detalló el Daily News.

Brooklyn’s Jewish community wakes up to two swastikas at Magen David Yeshiva in Gravesend. While @NYPDHateCrimes investigates, the Mayor-elect must unequivocally condemn this hateful graffiti…Time to represent and protect ALL New Yorkers. pic.twitter.com/tT01SbJq6K — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) November 5, 2025

La gobernadora Kathy Hochul visitó el lugar junto a funcionarios locales y calificó el hecho como un “acto de terrorismo”. “Nuestra comunidad fue atacada esta mañana por alguien tan depravado y cruel que se atrevió a profanar espacios sagrados”, dijo.

Hochul anunció además una inversión adicional de $20 millones de dólares para fortalecer la seguridad en escuelas, templos y cementerios, lo que elevará la partida estatal a 90 millones durante los próximos dos años.

Mamdani condena el ataque

El alcalde electo Zohran Mamdani también condenó el ataque de inmediato: “Este es un acto de antisemitismo repugnante y desgarrador, y no tiene cabida en nuestra hermosa ciudad”, declaró en X. “Como alcalde, siempre apoyaré firmemente a nuestros vecinos judíos para erradicar el flagelo del antisemitismo de nuestra ciudad”.

El alcalde saliente Eric Adams y la congresista Nicole Malliotakis también repudiaron el vandalismo y pidieron reforzar las medidas de protección.

El Departamento de Policía de Nueva York, junto con su Unidad de Delitos de Odio y la policía estatal, abrió una investigación para identificar al responsable. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad cercanas y sospechan que ambos actos podrían haber sido cometidos por la misma persona, según el Deily News.

“Serás atrapado, serás castigado”, advirtió Hochul al autor del ataque.

El rabino Ezra Cohen-Saban, director de la Yeshivá Magen David, informó en un correo a los padres que la institución reforzó su seguridad y colabora activamente con las fuerzas del orden. “La protección de nuestros alumnos y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad”, aseguró.

