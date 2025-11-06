Pochettino: “Messi impulsó que los niños de EE.UU. elijan el fútbol sobre otros deportes”

El director técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos Mauricio Pochettino reconoció el impacto que ha tenido el argentino Lionel Messi en el desarrollo del fútbol dentro del país norteamericano, especialmente entre las nuevas generaciones, que cada vez muestran mayor interés por este deporte.

Desde su llegada al banquillo estadounidense en septiembre de 2024, el técnico argentino ha observado de cerca la influencia del astro del Inter Miami en la MLS. En conversación con la cadena británica BBC, Pochettino aseguró que la figura de Messi ha transformado la percepción del deporte en la nación.

“Creo que jugadores como Messi están ayudando a que los niños no solo quieran jugar al baloncesto y al fútbol americano. Ahora también quieren jugar al fútbol”, afirmó.

Al frente de Estados Unidos durante veinte partidos, Pochettino trabaja con la mira puesta en guiar al combinado nacional a sus primeros cuartos de final en un Mundial desde 2002. En medio de este proceso, el entrenador reconoció el desafío cultural que implica inculcar una identidad futbolística sólida.

“La motivación es enorme, pero a veces tengo la sensación de que la gente no entiende mucho esto, porque me encuentro con entrenadores que me dicen: ‘Tienes que aprender la cultura del jugador estadounidense’ y yo les digo, ‘no, lo más importante es la cultura del fútbol. Lo que tenemos que hacer es trasladar la cultura del fútbol al jugador estadounidense’”, señaló.

Según Pochettino, la principal misión es desarrollar una mentalidad competitiva alineada con los estándares internacionales.

“Creo que después de un año estamos haciendo un gran progreso. Estamos creando ideas en torno al lenguaje del fútbol, que es solo uno y no importa si eres estadounidense, brasileño o inglés. Nuestro objetivo es competir como hay que competir si quieres ganar”, puntualizó.

