Lamine Yamal rompe el mercado con valoración de $400 millones de dólares, según CIES

Las impresionantes actuaciones de Lamine Yamal en el FC Barcelona y la Selección Española han tenido un impacto sísmico en el mercado de transferencias global.

Según el último informe del prestigioso Observatorio CIES Football, el valor de mercado del joven atacante ha alcanzado una cifra sin precedentes: $400 millones de dólares

Esta exorbitante valoración no solo lo corona como el jugador más caro del planeta, sino que subraya la estrategia del FC Barcelona de proteger a su mayor activo con una cláusula de rescisión de $1.100 millones de dólares.

El factor de la juventud y el contrato

La metodología del CIES para determinar esta cifra estratosférica combina varios factores, pero dos son cruciales en el caso del extremo de 18años:

Talento Demostrado y Proyección Futura: A pesar de su corta edad, Yamal ha consolidado su puesto en el primer equipo del Barça y ha sido clave en la selección nacional, incluso participando en la Eurocopa 2024. Duración del Contrato: Su reciente renovación con el club catalán le otorga una alta protección contractual al Barcelona, lo que automáticamente infla el precio que cualquier equipo debería pagar para forzar su salida.

El valor de Yamal es tal que, según el estudio del CIES, supera por mucho la tasación de otras superestrellas mundiales como Erling Haaland (tasado alrededor de $260 millones de euros) y Jude Bellingham (cerca de $268 millones de dólares).

Un tesoro que supera récords de traspasos

La cifra de $400 millones de dólares supera incluso el récord histórico del traspaso más caro del fútbol, la transferencia de Neymar del Barcelona al PSG por 222 millones de dólares en 2017.

La conclusión del CIES es que, dadas sus condiciones contractuales y su rendimiento, fichar a Lamine Yamal hoy supondría un desembolso que ningún club, por muy poderoso que sea económicamente, podría o querría afrontar sin la venia del FC Barcelona. El club blaugrana tiene en el joven extremo el activo más valioso del fútbol mundial, marcando un nuevo estándar en la valoración del talento precoz.

