Inter y AC Milan compraron el Estadio de San Siro

Los clubes Inter de Milán y AC Milan formalizaron este miércoles la adquisición del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) y sus terrenos anexos al Ayuntamiento de Milán, en una operación valorada en 197 millones de euros (aproximadamente $ 226.5 millones), poniendo fin a un proceso que se prolongó durante varios años.

La compra se realizó mediante la sociedad Stadio San Siro S.p.A., creada específicamente para gestionar la operación. Según un comunicado conjunto, la transacción incluye la totalidad de la denominada Gran Función Urbana de San Siro, que abarca el recinto deportivo y áreas circundantes.

Financiación internacional

La operación cuenta con el respaldo financiero de Goldman Sachs y J.P. Morgan, actuando como coordinadores principales; además, participan Banco BPM y BPER Banca, entidades vinculadas a ambos clubes.

El acuerdo definitivo se cerró después de que el Ayuntamiento aprobara la venta el pasado 29 de septiembre, culminando así un largo período de negociaciones.

Con la compra asegurada, Inter y Milan proyectan una inversión privada cercana a €1,200 millones (aproximadamente $1,380 millones de dólares) para la renovación completa del estadio. El inicio de las obras está previsto para 2027, una vez que se presente el diseño final del nuevo recinto.

San Siro será además sede de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026, por lo que las obras comenzarán tras la cita olímpica. La modernización podría convertir al estadio en una de las sedes de la Eurocopa 2032, que organizan Italia y Turquía.

La propiedad del estadio convierte a Inter y Milan en casos excepcionales dentro del fútbol italiano, donde la mayoría de clubes utilizan recintos municipales. Actualmente, solo Atalanta BC, Juventus Turín, Udinese Calcio, U.S. Sassuolo Calcio y U.S. Cremonese poseen sus estadios en propiedad.

