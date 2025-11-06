Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este jueves 6 de noviembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 6 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:29 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:39 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 63 grados Fahrenheit (17 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 49% por la mañana, 25% por la tarde y 49% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima