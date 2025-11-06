¿Qué pasará con los aranceles si la Corte Suprema falla contra Trump?

Ante la incertidumbre por el análisis que hace la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles globales promovidos por Donald Trump como eje económico de su gobierno, la administración federal explora alternativas para mantener estas tarifas comerciales vigentes.

Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró su advertencia de que sin los aranceles el país se quedará “indefenso” y posiblemente “reducido a un estatus casi de Tercer Mundo” si la Corte Suprema anula los aranceles que afectan a casi la totalidad de países.

Durante los alegatos del miércoles, los magistrados se mostraron escépticos ante las amplias afirmaciones de autoridad del presidente para imponer aranceles a su antojo.

De cualquier forma, Trump tiene muchas opciones para mantener aranceles agresivos a las importaciones, incluso si la Corte Suprema falla en su contra, desde utilizar las facultades arancelarias que empleó durante su primer mandato y hasta incluir a otras medidas legales, incluida una que data de la Gran Depresión.

“Es difícil vislumbrar una solución para eliminar los aranceles”, afirmó Kathleen Claussen, profesora de derecho comercial de la Universidad de Georgetown. “Estoy bastante convencida de que podría reconstruir el panorama arancelario actual utilizando otras facultades”.

En la audiencia del miércoles, el abogado Neal Katyal, representante de un grupo de pequeñas empresas que demandan la anulación de los aranceles, dijo que Trump no necesitaba la autoridad ilimitada que alegaba tener para imponer aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

La política arancelaria de #Trump se pone a prueba en la Corte Suprema de #EEUU que hoy examinó una impugnación a la imposición de #aranceles a productos de países de todo el mundo.

Los jueces conservadores y liberales se mostraron escépticos sobre la legalidad de estos cobros. pic.twitter.com/c2QgCV21rS — Stephanie Ochoa 🇲🇽🇺🇸 (@StefyOchoa) November 6, 2025

Esto se debe a que el Congreso delegó la facultad arancelaria a la Casa Blanca en varias otras leyes, aunque limitó cuidadosamente las formas en que el presidente podía ejercer dicha autoridad.

“El Congreso sabe exactamente cómo delegar sus poderes arancelarios”, advirtió Katyal.

La importancia política de los aranceles para el gobierno de Donald Trump

Los aranceles son una piedra angular de la política exterior de Trump en su segundo mandato, con tarifas “recíprocas” de dos dígitos impuestas a la mayoría de los países, bajo el argumento de los déficits comerciales que tenía el país desde hace años, considerándolos como emergencia nacional.

El arancel promedio de Estados Unidos pasó de 2.5% en enero, cuando Trump regresó a la Casa Blanca al 17.9% actual, el más alto desde 1934, de acuerdo con el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

La decisión de imponer estas tarifas es personal, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos establece específicamente que el Congreso es la autoridad encargada de imponer impuestos y aranceles.

Aun así, Trump “tendrá otras herramientas que pueden causar daño”, lamentó Stratos Pahis, de la Facultad de Derecho de Brooklyn.

La Corte Suprema escuchará argumentos que afirman que la potestad de imponer tarifas y aranceles es del Congreso. No del presidente.

Por

El tipo de caso el fallo podría tardar semanas no meses que sería lo normal.



Está corte siempre ha hecho lo mejor para Trump. Veremos. pic.twitter.com/rkSfAb5aOC — Armando Guzman (@Armandoreporta) November 5, 2025

Estas son las opciones que tiene el gobierno de Donald Trump para mantener vigentes los aranceles globales:

Contrarrestar las prácticas comerciales desleales

Estados Unidos cuenta con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que establece sanciones a un país por aplicar prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”:

Trump ha recurrido a esta medida de manera frecuente, especialmente para sancionar a China. Durante su primer mandato, invocó la Sección 301 para imponer aranceles generalizados a las importaciones chinas como represalia por una serie de tácticas agresivas que el gobierno chino aplicó para desafiar el dominio tecnológico estadounidense. También aplicó esta medida para contrarrestar lo que considera prácticas chinas desleales en la industria naval.

No existen límites en el tamaño de los aranceles de la Sección 301 y aunque expiran después de cuatro años, pueden prorrogarse. Para aplicar la medida, el gobierno debe realizar una investigación y normalmente celebrar una audiencia pública.

John Veroneau, asesor jurídico del representante comercial de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, afirmó que la Sección 301 resultó útil contra las prácticas abusivas del gobierno chino. Sin embargo, presenta problemas a la hora de tratar con países más pequeños.

Abordar los déficits comerciales

Al anular los aranceles de Trump en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó que el presidente no podía utilizar poderes de emergencia para combatir los déficits comerciales.

Esto porque el Congreso otorgó específicamente a la Casa Blanca una autoridad limitada para abordar el problema en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta sección permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días en respuesta a un desequilibrio comercial, sin necesidad de realizar una investigación previa. Sin embargo, la Sección 122 nunca se ha utilizado para aplicar aranceles.

Proteger la seguridad nacional

En sus dos mandatos, Trump ha hecho un uso agresivo de su poder, amparado en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer aranceles a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

En 2018, impuso aranceles al acero y al aluminio extranjeros y los amplió con su regreso a la Casa Blanca. También utilizó la Sección 232 para imponer aranceles a automóviles, autopartes, cobre y madera.

The Supreme Court yesterday showed strong skepticism toward Trump’s use of emergency powers to impose tariffs, questioning whether the IEEPA legally authorizes such actions. Justices emphasized that tariff authority belongs to Congress, not the president. pic.twitter.com/ys0v2A3NiM — Uriel Ramírez, M.D. (@URam_MD) November 6, 2025

En septiembre, Trump también impuso aranceles bajo la Sección 232, a los gabinetes de cocina, los tocadores de baño y los muebles tapizados. “Aunque la gente pueda mostrarse escéptica” ante la idea de que los muebles importados representen una amenaza para la seguridad nacional, dijo Veroneau, “es difícil lograr que los tribunales cuestionen una decisión presidencial en materia de seguridad nacional”.

Los aranceles contemplados en esta sección no están limitados por ley, pero como requisito requieren una investigación por parte del Departamento de Comercio, “por lo que tienen mucho control sobre el resultado”, afirmó Veroneau.

Recuperar una ley de aranceles de la época de la Gran Depresión

Hace casi un siglo, el Congreso aprobó la Ley Arancelaria de 1930, que imponía fuertes impuestos a las importaciones, conocidos como aranceles Smoot-Hawley. Si bien estos gravámenes han sido ampliamente condenados por economistas e historiadores por limitar el comercio mundial y agravar la Gran Depresión. También recibieron una memorable mención en la cultura popular en la película de 1986 ‘Todo en un día’.

La sección 338 de la ley autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de países que hayan discriminado a empresas estadounidenses. No se requiere investigación y no existe límite de vigencia de estos aranceles.

Esos aranceles nunca se han impuesto, en su lugar se han aplicado las sanciones de la Sección 301, aunque Estados Unidos los utilizó como moneda de cambio en las negociaciones comerciales de la década de 1930.

En septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la agencia Reuters que estaban considerando la Sección 338 como un Plan B si la Corte Suprema anulaba los aranceles impuestos por Trump.

La ley Smoot-Hawley tiene mala fama, dijo Veroneau, pero a Trump podría resultarle atractiva. “Ser el primer presidente en usarla podría darle cierto prestigio”.

Sigue leyendo:

– El impacto del cierre del Gobierno de EE.UU. en más de 20 servicios y empleos federales

– Greg Abbott amenaza con imponer arancel del 100% a neoyorquinos que se muden a Texas tras elecciones

– Aranceles podrían aumentar el gasto en compras navideñas: qué esperar y cómo presupuestar