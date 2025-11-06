Trump anuncia acuerdo con farmacéuticas para reducir el precio de Ozempic y otros medicamentos usados para bajar de peso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un histórico acuerdo con las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir drásticamente el precio de los medicamentos para perder peso más demandados del mercado, como Ozempic y Wegovy.

Según explicó la Casa Blanca, el pacto forma parte de la nueva iniciativa “TrumpRx”, diseñada para ofrecer fármacos esenciales a precios reducidos mediante el mecanismo de “nación más favorecida”, que iguala los costos con los más bajos disponibles a nivel internacional.

Con este acuerdo, los tratamientos GLP-1 pasarán a costar una fracción de su precio actual, en un intento por ampliar el acceso a terapias contra la obesidad y la diabetes tipo 2, enfermedades que afectan a millones de estadounidenses y que suponen un gasto creciente para los sistemas públicos de salud.

Los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de $1,000 y $1,350 dólares por mes, respectivamente, hasta $350 si se compran a través de “TrumpRx”.

Además, se acordó un precio de $150 para la dosis inicial de la versión oral de estos medicamentos GLP-1, denominados así por una hormona intestinal clave en la regulación del azúcar y el apetito, que aún se encuentra en fase de prueba.

Esta reducción, según el explicativo del acuerdo compartido por la Casa Blanca, permitirá a “Medicare y Medicaid cubrir los medicamentos contra la obesidad para adultos a un coste para los contribuyentes drásticamente inferior”.

Los beneficiarios del Medicare, el programa federal de salud para mayores de 65 años, podrán conseguir estos medicamentos a cambio de un copago de $50 al mes.

“Salvará vidas y mejorará la salud de millones de estadounidenses”, afirmó Trump en el Despacho Oval al anunciar el pacto, destacando que el objetivo de su administración es “hacer accesible la medicina moderna a todos los ciudadanos, no solo a los más ricos”.

Sigue leyendo:

* Medicare se transforma en 2026: ¿Qué debes saber para tu plan?

* Advierten a consumidores sobre inyección falsificada de Ozempic en EE.UU.

* La revolución de los medicamentos para combatir la obesidad y sus consecuencias en nuestra dieta