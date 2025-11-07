Ahorre Dinero y Proteja el Medio Ambiente

La asequibilidad de energía ha alcanzado un nivel de crisis en todo el estado, con 1.4 millones de hogares luchando para pagar sus facturas de energías. Los neoyorquinos desfavorecidos– particularmente las personas de color y de bajos ingresos – enfrentan la mayor carga porque se les exige gastar, en promedio, una cantidad desproporcionada de los ingresos de sus hogares en energía. Como si esto fuera poco, es más probable que vivan en casas o apartamentos antiguo o menos eficientes energéticamente, que requieren más energía para calentarse o enfriarse – aumentando aún más las facturas de energía. Y dado que muchas de esas viviendas pueden estar plagadas de muchos problemas como pintura de plomo, moho y plagas, a menudo no son elegibles para programas de eficiencia energética y transición a energías limpias del Estado de Nueva York, porque el costo de la remediación del requisito previo no está cubierto por estos programas.

Manhattan Clean Energy Hub es un recurso gratuito que trabaja para garantizar que todos los neoyorquinos puedan participar en y beneficiarse de la transición a la energía limpia. La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) seleccionó a WE ACT for Environmental Justice para albergar u administrar su Manhattan Clean Energy Hub, ayudando a los residentes de Manhattan a aprovechar los empleos de energía limpia, la mejora de la eficiencia energética, y los programas de reembolsos. A continuación, se muestran algunas áreas de soporte directo con la que podemos conectarlo. Comuníquese con nosotros para obtener más información:

El Hub puede ayudar a los inquilinos, propietarios, organizaciones y pequeños negocios de Manhattan con:

Encontrar un contratista calificado para realizar mejoras de energía limpia, incluyendo la instalación de una estufa de inducción o el aislamiento de su hogar

Discutir una evaluación energética del hogar, por qué sería útil y cómo puede obtenerla de forma gratuita

Ayudar con la inscripción a programas solares comunitarios

Comprender la economía de energía limpia, qué significa para las comunidades y cómo usted puede beneficiarse

Explicar para qué tipos de incentivos energéticos pueden calificar usted o su empresa

Ayudar a acceder a formación laboral y oportunidades de empleo en el sector de la energía limpia

Energía limpia y educación climática a través de talleres, webinars, etc.

Conozca lo que está disponible y cómo puede aprovechar estos recursos y oportunidades gratuitos visitando ManhattanCleanEnergyHub.org.