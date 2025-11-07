Cientos de vuelos cancelados desde y hacia Nueva York: recorte ordenado por FAA ante cierre federal

Los aeropuertos de LaGuardia, JFK, Newark y Teterboro se encuentran entre los 40 terminales aéreos afectados desde hoy por la orden de emergencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) en medio del prolongado cierre del gobierno federal, que ya es el más largo en la historia del país.

Según la orden de emergencia, las aerolíneas deben reducir sus operaciones progresivamente en los 40 aeropuertos de “alto impacto” en 6% para el 11 de noviembre y en 10% para el viernes 14. Cualquier aerolínea que no cumpla con esta orden será multada con $75,000 dólares por cada vuelo que exceda el límite, indicó ABC News.

Esta orden implica reducir miles de vuelos diarios. Las restricciones entrarán en vigor desde la mañana de hoy viernes, según informaron el administrador de la FAA, Bryan Bedford, y el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La FAA espera que estas reducciones alivien la presión que el cierre del gobierno ha ejercido sobre los controladores aéreos, quienes han estado trabajando sin paga desde el 1 de octubre. Muchos se han declarado en huelga, lo que ha provocado escasez de personal y retrasos en los vuelos.

“Al acercarnos a la época de mayor afluencia de viajeros del año, nuestro gobierno federal debería colaborar con las aerolíneas para aumentar los vuelos, no para reducirlos. Las operaciones en 40 aeropuertos de todo el país, incluidos LGA de Nueva York, JFK de Nueva York y EWR de Nueva Jersey podrían verse afectadas”, escribió ayer el alcalde Eric Adams en Twitter/X.

American Airlines anunció el jueves que cancelará aproximadamente 220 de sus cerca de 6,000 salidas a partir del viernes y durante todo el fin de semana. United Airlines dijo en un comunicado que planea cancelar menos de 200 de sus más de 5,000 vuelos diarios durante el fin de semana, priorizando aquellos que tengan el menor impacto en los pasajeros. Delta Airlines informó que estima cancelar aproximadamente 170 vuelos diarios.

American, United y Delta, las tres aerolíneas más grandes de Estados Unidos, han declarado que confían en poder reubicar a la mayoría de los pasajeros afectados en otros vuelos. Esto se produce después de que Duffy afirmara a principios de esta semana que la FAA se verá obligada a cerrar el espacio aéreo en algunas zonas si la parálisis del gobierno se extiende hasta la próxima semana.

Ayer Duffy citó las reducciones de vuelos impuestas en el Aeropuerto Newark durante el verano al explicar cómo la reducción del 10% del tráfico aéreo en los 40 aeropuertos más concurridos del país podría aliviar la carga de trabajo de los controladores aéreos.

El viernes pasado, Día de Halloween, dos aviones de United rozaron entre sí en una pista en LaGuardia y tres trabajadores resultaron heridos en el aeropuerto JFK, mientras ambos terminales enfrentaban fuertes vientos y la escasez de personal por el cierre del gobierno federal.

Se recomienda a los pasajeros consultar con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto debido a las demoras generalizadas por el cierre federal.