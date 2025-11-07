MLS: Costarricense Alonso Martínez anota tanto que lleva al New York City a las semifinales de Conferencia

El costarricense, Adrián Alonso Martínez, volvió a destacar en la MLS al marcar uno de los goles en la victoria del New York City 1-3 sobre Charlotte FC, resultado que le permitió al conjunto neoyorquino avanzar a la siguiente ronda de los playoffs.

El argentino Nicolás Fernández anotó los dos goles restantes para que la franquicia perteneciente al mismo grupo empresarial que el Manchester City, se impusietra así en la eliminatoria por un global de 2-1.

Su rival en la semifinal de la Conferencia Este será el Philadelphia Union, primer sembrado del sector, en una serie a partido único.

Otro gol para Alonso Martínez

El atacante costarricense Alonso Martínez Martínez anotó al minuto 50 tras una asistencia del enganche argentino Maxi Moralez, confirmando el gran momento que atraviesa en la liga estadounidense, donde ha sido pieza importante en el ataque del equipo.

Tras una gran corrida y una definición de clase, Martínez envió el balón al fondo de las redes para sellar su nombre una vez más en la historia del club.

“El mejor delantero de la MLS”, publicó su equipo en redes sociales. Y no es para menos: el costarricense ha roto varios récords esta temporada y ya es el tercer máximo goleador en la historia del New York City FC.

Todo definido por los goles argentinos

El argentino Fernández abrió el marcador para los visitantes con una gran jugada individual en el minuto 45+2.

El mediocampista, aterrizado en julio desde el Elche español, robó la pelota en su propia cancha y se abocó a un contragolpe en el que llegó hasta el área rival y definió con un potente derechazo.

Charlotte descontó en el minuto 81 por mediación del israelí Idan Toklomati y se lanzó a por el empate de la mano del delantero marfileño Wilfried Zaha, exfigura del Crystal Palace.

El asedio local no dio frutos y Nico Fernández dio la puntilla en el minuto 90+10 al picar la pelota ante la salida del arquero croata Kristijan Kahlina.

El triunfo de New York City subió el telón a un fin de semana de definiciones en la primera ronda.

