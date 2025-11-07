Premios GRAMMY 2026: conoce a los nominados y las nuevas categorías del evento
La Academia de la Grabación se encuentra lista para su próxima edición y ya anunciaron a los nominados que brillarán el 1 de febrero de 2026
Los premios GRAMMY 2026 buscan hacer historia nuevamente y por ello este viernes 7 de noviembre realizaron el anuncio de sus nominaciones para una de las noches más importantes de la música. Además, la ceremonia la podrán disfrutar en vivo el domingo 1 de febrero y será en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Harvey Mason Jr. , director ejecutivo de la Academia de la Grabación, y varios invitados especiales dieron a conocer a aquellos cantantes que integrarán las 95 categorías de la próxima edición, y ellos son: Angélique Kidjo, Little Big Town, Lizzo, Masaki Koike, Brandi Carlile, CeCe Winans, Chappell Roan, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter, Sam Smith, David Foster, Doechii, Dra. Chelsey Green, Gayle King de “CBS Mornings”, Jon Batiste, Karol G y Mumford & Sons.
Esta edición estrenará dos categorías y esas son: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.
“Cada año, durante nuestra revisión de Premios y Nominaciones, nos centramos en perfeccionar nuestras reglas, detectar lo que ya no funciona y asegurarnos de celebrar a nuestra comunidad creativa de la manera más significativa“, manifestó Mason a GRAMMY.com.
A continuación, te damos a conocer la lista de los nominados:
Grabación del año
- Bad Bunny — DtMF
- Sabrina Carpenter — Manchild
- Doechii — Anxiety
- Billie Eilish — Wildflower
- Lady Gaga — Abracadabra
- Kendrick Lamar & SZA — Luther
- Chappell Roan — The Subway
- Rosé & Bruno Mars — APT.
Álbum del año
Bad Bunny — Debí tirar más fotos
Justin Bieber — Swag
Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice — Let God Sort Em Out
Lady Gaga — Mayhem
Kendrick Lamar — GNX
Leon Thomas — Mutt
Tyler, The Creator — Chromakopia
Canción del año
Lady Gaga — Abracadabra
Doechii — Anxiety
Rosé & Bruno Mars — APT.
Bad Bunny — Debi tirar más fotos
HUNTR/X — Golden
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Sabrina Carpenter — Manchild
Billie Eilish — Wildflower
Mejor nuevo artista
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Productor del año (No clásico)
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Autor del año
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Mejor video musical
Young Lion — Sade
Manchild — Sabrina Carpenter
So Be It — Clipse
Anxiety — Doechii
“Love” — OK Go
Mejor interpretación pop en solitario
Daises, Justin Bieber
Manchild, Sabrina Carpenter
Disease, Lady Gaga
The Subway, Chappell Roan
Messy, Lola Young
Mejor interpretación pop en dúo o grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
Golden – Las guerreras K-Pop
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé y Bruno Mars
30 for 30 – SZA y Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]
Mejor álbum vocal pop tradicional
Wintersongs — Laila Biali
The Gift of Love — Jennifer Hudson
Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
Harlequin — Lady Gaga
A Matter of Time — Laufey
The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Mejor canción escrita para una película
As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares
Golden – Las guerreras K-Pop
I Lied To You – Pecadores
Never Too Late – Elton John: Never Too Late
Pale, Pale Moon – Pecadores
Sinners – Pecadores
Mejor interpretación de rock
U Should Not Be Doing That — Amyl and the Sniffers
The Emptiness Machine — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Mirtazapine — Hayley Williams
Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning —Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor álbum de rock
Private Music, Deftones
I Quit, HAIM
From Zero, Linkin Park
Never Enough, Turnstile
Idols, YUNGBLUD
Mejor canción de rock
As Alive as You Need Me to Be – Trent Reznor & Atticus Ross,
Caramel – Vessel1 & Vessel2
Glum – Daniel James & Hayley Williams
Never Enough – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates
Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz
Mejor música para cine o televisión
Cómo entrenar a tu dragón
Severance, temporada 2
Pecadores
Wicked
Robot salvaje
Mejor película de música
Devo, Devo
Live At The Royal Albert Hall
Relentless
Music by John Williams
Pieza por pieza
Mejor interpretación de música alternativa
Everything Is Peaceful Love — Bon Iver
Alone — The Cure
Seein’ Stars —Turnstile
Mangetout — Wet Leg
Parachute — Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
Sable, Fable – Bon Iver
Songs of a Lost World – The Cure
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor interpretación tradicional de R&B
Here We Are — Durand Bernarr
Uptown — Lalah Hathaway
Love You Too — Ledisi
Crybaby — SZA
Vibes Don’t Lie — Leon Thomas
Mejor interpretación de R&B
Yukon – Justin Bieber
It Depends – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
Folded – Kehlani
Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
Heart of a Woman – Summer Walker
Mejor canción de R&B
Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson
Heart of a Woman — David Bishop & Summer Walker
It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr.
Overqualified — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr
Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas
Mejor álbum de R&B
Beloved— Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mur — Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
Outside — Cardi B
Chains & Whips — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &
Pharrell Williams
Anxiety — Doechii
TV Off — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Darling, I — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Mejor álbum de rap
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
Glorious, GloRilla
God Does Like Ugly, JID
GNX, Kendrick Lamar
Chromakopia, Tyler, The Creator
Mejor canción de rap
Anxiety — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
The Birds Don’t Sing — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
Williams & Stevie Wonder
Sticky — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor
TGIF — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras
TV Off —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington
Mejor interpretación de country en solitario
Nose on the Grindstone – Tyler Childers
Good News – Shaboozey
Bad as I Used to Be [de F1: La película]
I Never Lie – Zach Top
Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson
Mejor interpretación de country en dúo o grupo
A Song to Sing — Miranda Lambert And Chris Stapleton
Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers
Amen — Shaboozey & Jelly Roll
Honky Tonk Hall of Fame — George Strait, Chris Stapleton
Mejor canción country
Bitin’ List — Tyler Childers
Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman & Jacob Torrey
I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top
Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson
A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton
Mejor álbum de country contemporáneo
Patterns — Kelsea Ballerini
Snipe Hunter — Tyler Childers
Evangeline vs. the Machine — Eric Church
Beautifully Broken — Jelly Roll
Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de pop latino
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
Bad Bunny – Debi tirar más fotos
J Balvin – MixtEip
Feid – FERXXO Vol X: Sagrado
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Mejor álbum latino de rock o alternativo
Genes Rebeldes — Aterciopelados
ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
ALGORHYTHM — Los Wizzards
Novela — Fito Paez
Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano)
MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
Sin Rodeos — Paola Jara
Palabra De To’s (Seca) — Carín León
Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor álbum de country tradicional
Dollar A Day, Charley Crockett
American Romance, Lukas Nelson
Oh What A Beautiful World, Willie Nelson
Hard Headed Woman, Margo Price
Ain’t In It For My Health, Zach Top
Mejor portada de álbum
Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez – CHROMAKOPIA
William Wesley II – The Cruz
Benito Antonio Martinez Ocasio – Debí tirar más fotos
Cody Critcheloe & Andrew J.S. – Glory
Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale – moisturizer
Sigue leyendo:
· Gobierno de Brasil lanza fuerte crítica a los Grammy por “falta de respeto”
· Carin León ganó su primer Grammy: ¿por qué no asistió a recibirlo?
· Grammy 2025: famosos roban miradas con sus looks en la alfombra roja