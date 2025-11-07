Premios GRAMMY 2026: conoce a los nominados y las nuevas categorías del evento

Los premios GRAMMY 2026 buscan hacer historia nuevamente y por ello este viernes 7 de noviembre realizaron el anuncio de sus nominaciones para una de las noches más importantes de la música. Además, la ceremonia la podrán disfrutar en vivo el domingo 1 de febrero y será en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Harvey Mason Jr. , director ejecutivo de la Academia de la Grabación, y varios invitados especiales dieron a conocer a aquellos cantantes que integrarán las 95 categorías de la próxima edición, y ellos son: Angélique Kidjo, Little Big Town, Lizzo, Masaki Koike, Brandi Carlile, CeCe Winans, Chappell Roan, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter, Sam Smith, David Foster, Doechii, Dra. Chelsey Green, Gayle King de “CBS Mornings”, Jon Batiste, Karol G y Mumford & Sons.

Esta edición estrenará dos categorías y esas son: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.

“Cada año, durante nuestra revisión de Premios y Nominaciones, nos centramos en perfeccionar nuestras reglas, detectar lo que ya no funciona y asegurarnos de celebrar a nuestra comunidad creativa de la manera más significativa“, manifestó Mason a GRAMMY.com.

A continuación, te damos a conocer la lista de los nominados:

Grabación del año

Bad Bunny — DtMF

Sabrina Carpenter — Manchild

Doechii — Anxiety

Billie Eilish — Wildflower

Lady Gaga — Abracadabra

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Chappell Roan — The Subway

Rosé & Bruno Mars — APT.



Álbum del año

Bad Bunny — Debí tirar más fotos

Justin Bieber — Swag

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice — Let God Sort Em Out

Lady Gaga — Mayhem

Kendrick Lamar — GNX

Leon Thomas — Mutt

Tyler, The Creator — Chromakopia



Canción del año

Lady Gaga — Abracadabra

Doechii — Anxiety

Rosé & Bruno Mars — APT.

Bad Bunny — Debi tirar más fotos

HUNTR/X — Golden

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Sabrina Carpenter — Manchild

Billie Eilish — Wildflower



Mejor nuevo artista

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young



Productor del año (No clásico)

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave



Autor del año

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz



Mejor video musical

Young Lion — Sade

Manchild — Sabrina Carpenter

So Be It — Clipse

Anxiety — Doechii

“Love” — OK Go



Mejor interpretación pop en solitario

Daises, Justin Bieber

Manchild, Sabrina Carpenter

Disease, Lady Gaga

The Subway, Chappell Roan

Messy, Lola Young



Mejor interpretación pop en dúo o grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Golden – Las guerreras K-Pop

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé y Bruno Mars

30 for 30 – SZA y Kendrick Lamar



Mejor álbum de pop

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]



Mejor álbum vocal pop tradicional

Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

A Matter of Time — Laufey

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand



Mejor canción escrita para una película

As Alive As You Need Me To Be – Tron: Ares

Golden – Las guerreras K-Pop

I Lied To You – Pecadores

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Pale, Pale Moon – Pecadores

Sinners – Pecadores



Mejor interpretación de rock

U Should Not Be Doing That — Amyl and the Sniffers

The Emptiness Machine — Linkin Park

Never Enough — Turnstile

Mirtazapine — Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning —Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II



Mejor álbum de rock

Private Music, Deftones

I Quit, HAIM

From Zero, Linkin Park

Never Enough, Turnstile

Idols, YUNGBLUD



Mejor canción de rock

As Alive as You Need Me to Be – Trent Reznor & Atticus Ross,

Caramel – Vessel1 & Vessel2

Glum – Daniel James & Hayley Williams

Never Enough – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates

Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz



Mejor música para cine o televisión

Cómo entrenar a tu dragón

Severance, temporada 2

Pecadores

Wicked

Robot salvaje



Mejor película de música

Devo, Devo

Live At The Royal Albert Hall

Relentless

Music by John Williams

Pieza por pieza



Mejor interpretación de música alternativa

Everything Is Peaceful Love — Bon Iver

Alone — The Cure

Seein’ Stars —Turnstile

Mangetout — Wet Leg

Parachute — Hayley Williams



Mejor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams



Mejor interpretación tradicional de R&B

Here We Are — Durand Bernarr

Uptown — Lalah Hathaway

Love You Too — Ledisi

Crybaby — SZA

Vibes Don’t Lie — Leon Thomas



Mejor interpretación de R&B

Yukon – Justin Bieber

It Depends – Chris Brown Featuring Bryson Tiller

Folded – Kehlani

Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas

Heart of a Woman – Summer Walker



Mejor canción de R&B

Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson

Heart of a Woman — David Bishop & Summer Walker

It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr.

Overqualified — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr

Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas



Mejor álbum de R&B

Beloved— Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mur — Leon Thomas



Mejor interpretación de rap

Outside — Cardi B

Chains & Whips — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &

Pharrell Williams

Anxiety — Doechii

TV Off — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Darling, I — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown



Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice

Glorious, GloRilla

God Does Like Ugly, JID

GNX, Kendrick Lamar

Chromakopia, Tyler, The Creator



Mejor canción de rap

Anxiety — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)

The Birds Don’t Sing — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

Williams & Stevie Wonder

Sticky — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor

TGIF — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras

TV Off —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington



Mejor interpretación de country en solitario

Nose on the Grindstone – Tyler Childers

Good News – Shaboozey

Bad as I Used to Be [de F1: La película]

I Never Lie – Zach Top

Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson



Mejor interpretación de country en dúo o grupo

A Song to Sing — Miranda Lambert And Chris Stapleton

Trailblazer — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

Love Me Like You Used to Do — Margo Price & Tyler Childers

Amen — Shaboozey & Jelly Roll

Honky Tonk Hall of Fame — George Strait, Chris Stapleton



Mejor canción country

Bitin’ List — Tyler Childers

Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman & Jacob Torrey

I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top

Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson

A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton



Mejor álbum de country contemporáneo

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll

Postcards From Texas — Miranda Lambert



Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz



Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – Debi tirar más fotos

J Balvin – MixtEip

Feid – FERXXO Vol X: Sagrado

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)



Mejor álbum latino de rock o alternativo

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Paez



Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano)

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido



Mejor álbum de country tradicional

Dollar A Day, Charley Crockett

American Romance, Lukas Nelson

Oh What A Beautiful World, Willie Nelson

Hard Headed Woman, Margo Price

Ain’t In It For My Health, Zach Top



Mejor portada de álbum

Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez – CHROMAKOPIA

William Wesley II – The Cruz

Benito Antonio Martinez Ocasio – Debí tirar más fotos

Cody Critcheloe & Andrew J.S. – Glory

Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale – moisturizer

