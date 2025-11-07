¿Qué propone Mikie Sherrill para enfrentar la crisis de vivienda en Nueva Jersey?

La contienda por la gobernación de Nueva Jersey concluyó este 4 de noviembre con la victoria de la representante demócrata Mikie Sherrill, quien derrotó al exasambleísta republicano Jack Ciattarelli. La elección no solo marcó un cambio político en el estado, sino que abrió una nueva etapa en torno a uno de sus mayores desafíos: la crisis de vivienda.

Durante su campaña, Sherrill puso el tema habitacional en el centro de su agenda y prometió medidas concretas para frenar los altos costos y ampliar el acceso a hogares asequibles.

Su victoria llega en un contexto en el que Nueva Jersey enfrenta un déficit de más de 200,000 viviendas para personas de bajos ingresos, de acuerdo con la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, y donde más de un tercio de los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de vivienda, según un estudio de la Universidad de Harvard.

De acuerdo con The Post, el mercado inmobiliario del estado presenta una paradoja: mientras muchos residentes batallan para pagar un techo, zonas como Wayne y Marlton se han convertido en algunos de los códigos postales más cotizados del país.

Los anuncios de viviendas en esas áreas reciben 3,6 veces más visitas que la media nacional y se venden hasta 40 días más rápido. Sin embargo, quienes compran tienden a ser mayores, con alto poder adquisitivo y sólidos historiales crediticios, lo que deja fuera a miles de familias trabajadoras.

En conversación con The Post, analistas explicaron que la presión sobre el mercado viene de años de alta demanda y baja construcción.

“El mercado inmobiliario de Nueva Jersey ha estado en auge durante los últimos cinco años”, señaló Hannah Jones, analista sénior de Realtor.com.

Según datos citados por el medio, los precios de las viviendas en el estado son hoy 44,7 % más altos que en 2019, con un precio medio de $550,000 dólares en octubre de 2025.

Aunque esta cifra está por debajo del récord de $590,000 dólares alcanzado en 2024, sigue muy por encima de la mediana nacional.

La nueva gobernadora hereda un mercado extremadamente ajustado. The Post detalla que en octubre de 2019 había unas 40,400 viviendas en venta, pero para octubre de 2025 la cifra cayó a solo 17,600, una reducción del 56%.

Parte del problema, señalan expertos, es que muchos propietarios mayores no se mudan, lo que frena la rotación, mientras que la nueva construcción está dominada por proyectos de lujo, con una prima de precio del 74% sobre las viviendas existentes.

En declaraciones difundidas por su equipo, citadas por The Post, Sherrill afirmó que su prioridad será aumentar la construcción de nuevas viviendas y ampliar la asistencia a quienes compran por primera vez. “Como gobernadora, me comprometo a mejorar el acceso a la vivienda mediante el aumento de la construcción de nuevas casas que satisfagan las necesidades de todos los residentes”, aseguró.

La demócrata también ha prometido eliminar las desviaciones del Fondo Fiduciario para Vivienda Asequible, de modo que esos recursos lleguen directamente a los proyectos destinados a familias de ingresos medios y bajos.

“El costo de la vivienda ha aumentado más del 50% en cinco años. Eso cambiará. Queremos que más familias puedan ser propietarias y construir patrimonio para sus hijos”, subrayó en un foro organizado por la New Jersey Builders Association y citado por The Post.

Aunque el inventario de viviendas ha aumentado de forma leve durante los últimos meses, analistas señalan que el déficit estructural y los altos precios de los terrenos continúan limitando la expansión.

“La oferta sigue siendo insuficiente, y los compradores todavía enfrentan precios muy elevados y una competencia feroz”, advirtió Jones a The Post.

