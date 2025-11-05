Trump tras los triunfos demócratas en las elecciones: “No creo que haya sido bueno para los republicanos”

El presidente Donald Trump reconoció este miércoles que los triunfos demócratas en las elecciones estatales y locales del martes representan un “aprendizaje” para el Partido Republicano, y los atribuyó al cierre parcial del Gobierno, que es el más largo de la historia de Estados Unidos.

El presidente evaluó los resultados en jurisdicciones clave durante una reunión con senadores republicanos en la Casa Blanca.

“Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”, declaró Trump.

Martes de triunfos demócratas

Las victorias demócratas incluyeron las carreras para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, ganadas por Abigail Spanberger y Mikie Sherrill respectivamente.

Asimismo, se destacó el triunfo de Mamdani, quien fue electo como alcalde de Nueva York, convirtiéndose así en el primer musulmán y la persona más joven en alcanzar este cargo. Entretanto, se mencionó el respaldo masivo a la propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral de California.

Cierre del gobierno como un “factor negativo”

El presidente identificó el prolongado cierre del gobierno, que cumple 36 días sin acuerdo, como el principal detonante de las pérdidas electorales republicanas.

“Creo que si leen las encuestas, el cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más determinante”, reiteró Trump.

Trump responsabilizó a los demócratas por el estancamiento, a quienes calificó de “kamikazes”. Además, cuestionó la inacción de la oposición.

“Este es oficialmente el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales en el Senado no han mostrado ningún interés en reabrir el gobierno, y no creo que actúen pronto”, dijo sobre la paralización.

La mayoría republicana en la Cámara Alta necesita obtener al menos siete votos de la oposición para aprobar cualquier propuesta que financie temporalmente las operaciones gubernamentales. Los demócratas condicionan su respaldo a los nuevos fondos a la extensión de los subsidios para el programa sanitario Obamacare.

