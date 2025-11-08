Columna de Ismael Cala: No-viembre

Es evidente el hecho de que la cultura organizacional aplaude el “sí” constante. Decimos que sí a más reuniones, a más compromisos, a más pantallas y menos pausas. Pero, ¿cuántas veces ese “sí” nos aleja de nosotros mismos?

Aprender a decir “no” no es un acto de rebeldía, sino de sabiduría. Es reconocer que la energía es un recurso finito, y que cada vez que la entregamos sin consciencia, nos vaciamos un poco más. El “no” no niega al mundo; afirma nuestras prioridades.

He vivido temporadas en las que mi agenda parecía un campo de batalla. Todo urgía, todo importaba, todo debía hacerse. Hasta que entendí que la productividad sin propósito se convierte en una forma elegante de evasión. Decir “no” a lo que no suma fue, paradójicamente, lo que me devolvió la calma.

Cada vez que pronunciamos un “no” desde el amor y no desde el miedo, estamos creando espacio para lo esencial. Decir “no” al ruido abre espacio para el silencio. Decir “no” a la culpa abre paso a la libertad. Decir “no” a lo que desgasta es, en realidad, un “sí” a nuestra paz.

Pero hay algo más profundo: cuando aprendemos a establecer límites, no solo nos protegemos; también educamos a los demás sobre cómo tratarnos. Y eso, lejos de alejarnos, fortalece los vínculos. Porque las relaciones sanas no se sostienen en la complacencia, sino en la autenticidad.

Estamos entrando en un tiempo que podríamos llamar “No-viembre”, un mes simbólico para limpiar compromisos, simplificar rutinas y reconectar con lo esencial. No se trata de cerrar puertas, sino de elegir cuáles abrir.

Decir “no” requiere coraje. Pero más coraje aún requiere vivir desconectado de tu verdad por miedo a incomodar. Que este mes —y cada día de tu vida— te permitas priorizarte sin culpa. Que tu “no” sea una expresión de amor propio, de claridad y de equilibrio.

Porque, al final, el “no” más importante no es hacia los demás. Es hacia todo lo que te roba la posibilidad de ser tú.

