EE.UU. supera los 1,000 vuelos cancelados por segundo día consecutivo ante la falta de controladores aéreos

El tráfico aéreo en Estados Unidos volvió a sufrir un fuerte impacto este sábado, con más de 1,000 vuelos cancelados y retrasos en todo el país debido a la escasez de controladores aéreos, consecuencia directa del cierre parcial del Gobierno federal, que ya supera el mes.

Según el portal especializado FlightAware, se contabilizaron 1,008 cancelaciones a lo largo del día, mientras que más de 3,700 vuelos registraron retrasos.

Los aeropuertos más afectados son Charlotte (Carolina del Norte), Newark y John F. Kennedy (Nueva York), Chicago O’Hare y Atlanta, según reportes de medios como CNN.

En el área de Nueva York, los retrasos alcanzan niveles críticos: los vuelos que llegan al aeropuerto JFK acumulan demoras promedio de más de dos horas y media, mientras que las salidas tardan alrededor de 100 minutos.

En Newark, los pasajeros enfrentan esperas de más de cuatro horas, y en LaGuardia, los retrasos rondan la hora.

Las aerolíneas American Airlines, Southwest, United, Delta y JetBlue figuran entre las más afectadas. La Administración Federal de Aviación confirmó que se han impuesto paradas temporales en tierra en aeropuertos como Chicago y JFK debido a la falta de personal.

El Departamento de Transporte ordenó reducir hasta en un 10% el tráfico aéreo nacional para aliviar la presión sobre el sistema, con la advertencia de que los recortes podrían llegar al 20% si la situación no mejora durante la próxima semana.

Aeropuerto Internacional de Newark en Newark, Nueva Jersey. Foto: Seth Wenig / AP

Aunque los controladores aéreos son considerados trabajadores esenciales y deben presentarse a sus puestos incluso sin recibir salario, unos 2,000 de ellos han solicitado bajas por distintos motivos, lo que ha agravado la crisis.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el panorama podría empeorar si el cierre del Gobierno no se resuelve antes del martes, fecha en la que los empleados deberían recibir un nuevo pago que no se efectuará mientras el bloqueo presupuestario continúe.

El Senado estadounidense se mantiene reunido este fin de semana en busca de un acuerdo que permita reabrir el Gobierno y poner fin al cierre más prolongado en la historia del país, que ya afecta de forma directa a la infraestructura y al transporte aéreo nacional.

