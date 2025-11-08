Republicanos rechazan acuerdo demócrata en el Senado para reabrir el gobierno

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, ofreció el viernes a los legisladores republicanos un nuevo planteamiento que permita al gobierno reabrir, tras el cierre que inició el 1 de octubre.

Pero los republicanos rechazaron de inmediato la propuesta, que se basa en proteger los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) por al menos un año. A su vez, los demócratas retiraría su exigencia de que se incluyera una prórroga a largo plazo de los créditos discales de la ACA en un proyecto de ley de financiación gubernamental provisional.

“Considero ridículas las exigencias del senador Schumer y equivalentes a una toma de rehenes políticos para continuar con malas políticas”, indicó el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, en X.

“No deberíamos vernos obligados a seguir inundando a las compañías de seguros de salud con dinero de los contribuyentes bajo el Obamacare como precio para reabrir el gobierno”, dijo.

“Mi voto negativo será un rechazo inequívoco a la pésima idea del senador Schumer.”

La propuesta del líder demócrata exige que su partido acepte la llamada resolución limpia de los republicanos, que ofrecería financiación a corto plazo para las operaciones del gobierno.

No obstante, de acuerdo con el legislador neoyorquino, los republicanos aceptarían una prórroga separa de un año para los créditos de la ACA y la creación de un comité bipartidista para seguir con las negociaciones para abordar la asequibilidad de la atención médica.

La oferta surgió en un momento en que gran parte de la población de Estados Unidos que compran planes de seguro médico de Medicaid y Medicare se enfrentan a primas demasiado altas para la cobertura de 2026, debido a que los costos de los planes no incluyen el descuento que obtendría de los créditos fiscales mejorados de la ACA.

Esos subsidios reforzados, que usan más de 20 de millones de estadounidenses, vencerá a finales de diciembre si el Congreso no los prorroga.

Los demócratas en el Senado, desde antes que iniciara el cierre federal, habían insistido hasta el viernes que cualquier resolución de financiación debía ampliar los subsidios de la ACA.

La postura impidió que un proyecto de ley de financiación de la Cámara de Representantes, apoyado por los republicanos y que no extiende los créditos, lograran los 60 votos que requieren para ser aprobado por el Senado.

Los republicanos aseveran que la cuestión de retener los créditos debe resolverse solo después de que se apruebe un proyecto de ley de financiación “sin salvedades”.

El Partido Republicano cuenta con 53 escaños en el Senado. Hay 45 senadores del Partido Demócrata y dos independientes que se alinean con ellos.

“Los demócratas han dicho que debemos abordar la crisis de la atención médica, pero los republicanos han dicho repetidamente que no negociarán para reducir los costos de la atención médica hasta que el gobierno vuelva a abrir”, manifestó Schumer en el pleno del Senado el viernes en la tarde.

“Busquemos, pues, una manera de honrar ambas posturas”, apuntó el líder de la minoría e informó CNBC.

“Por lo tanto, nos gustaría ofrecer una propuesta sencilla que reabriría el gobierno y extendería simultáneamente los créditos fiscales para las primas de la ACA… y luego tener la oportunidad de comenzar a negociar soluciones a largo plazo para los costos de la atención médica”, declaró Schumer.

“Esta propuesta reabre el gobierno y garantiza que las familias trabajadoras que ahora mismo están buscando atención médica obtengan certeza y alivio financiero mientras ha comenzado el período de inscripción abierta”, dijo.

Schumer señaló que las aseguradoras pueden “actualizar sus tarifas después de que aprobemos una simple prórroga de los créditos fiscales”.

Por su parte, el líder de la mayoría de senado republicano, John Thune, denominó la propuesta de Schumer de “inaceptable desde el principio”.

“Saben que su última propuesta era poco seria y poco realista… así que supongo que se podría calificar de progreso”, dijo Thune a la prensa. “Pero no creo que se acerque ni remotamente a lo que necesitamos hacer aquí.”

Alguien cercano con la postura republicana señaló lo siguiente: “Los demócratas ofrecieron esto en privado hace semanas y [fue] rechazado”.

“La maniobra de hoy es una admisión por parte de los demócratas de que es hora de poner fin al cierre del gobierno que ellos mismos iniciaron”.

Por otro lado, un funcionario de la Casa Blanca declaró que: “Los demócratas están dejando claro que están utilizando al pueblo estadounidense como rehén para otros gastos. Esto supone una enorme marcha atrás con respecto a su postura inicial y demuestra que están sometidos a una gran presión interna”.

En ese sentido, el mencionado funcionario dijo que el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, “indicó que nunca aceptaría algo así, por lo que representa una ruptura radical con los demócratas de la Cámara”.

“En última instancia, los demócratas deberían reabrir el gobierno hoy mismo, y la administración se reunirá con ellos para tratar el crédito fiscal y trabajará con ellos al respecto”, explicó el funcionario.

Asimismo, Jeffries dijo en un comunicado: “La iniciativa presentada por el líder Schumer es una propuesta muy razonable y de buena fe que reabre el gobierno y aborda una parte importante de la crisis sanitaria republicana”.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes se reunirán en breve como grupo parlamentario, donde tendremos la oportunidad de seguir debatiendo cómo poner fin al cierre del gobierno republicano”, expresó Jeffries.

Agregó que el presidente de la Cámara de Representantes, “y los republicanos de la Cámara deben volver al trabajo y regresar de sus escandalosas vacaciones de seis semanas pagadas por los contribuyentes. ¡Basta ya!”.

Múltiples sondeos han dado a conocer que más estadounidenses culpan a Trump y a los republicanos que a los demócratas por el cierre federal.

Tres días antes de que Schumer presentara dicha propuesta, los candidatos demócratas arrasaron en las elecciones de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia.

El mandatario republicano, Donald Trump, admitió el miércoles que la derrota electoral fue negativa para los republicanos.

El presidente aseguro que el cierre del gobierno se consideraba “un factor importante y negativo para los republicanos”.

