Cancelaciones de vuelos en EE.UU.: ¿qué deben saber los viajeros tras el primer día de afectaciones?

Más de 1,700 vuelos han sido cancelados en EE.UU. solo en el primer día de recortes de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) al 4% de las operaciones de las aerolíneas en 40 aeropuertos de todo el país, a consecuencia del prolongado cierre gubernamental.

De acuerdo con la central de datos de aviación Cirium, este viernes se cancelaron 1,723 vuelos a nivel nacional, es decir 2.1% de los 57,672 programados en 40 aeropuertos del país.

Las aerolíneas United con 549 vuelos, Delta con unos 513 y American con 429, fueron las más afectadas durante la jornada, la mayoría de ellos, con vuelos nacionales. Otras ocho aerolíneas también registraron cancelaciones y las autoridades de aviación reportaron retrasos de cuatro hasta cinco horas en promedio durante la noche a nivel nacional.

Sin embargo, la falta de controladores aéreos amenaza los planes de millones de viajeros en un período crucial del año, conforme se acercan los festejos por Acción de Gracias y la temporada navideña.

Los recortes que aumentarán al 10% de las operaciones aéreas buscan reducir la carga de trabajo de los controladores aéreos, quienes no han recibido sus salarios desde finales de septiembre a causa del cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la escasez de personal ha causado molestias tanto a los viajeros como a los ejecutivos de las aerolíneas.

Miedo al Caos: Viajeros Llegan al Amanecer a Aeropuertos de Nueva York |



Cientos de viajeros se presentaron con horas de antelación en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York este 7 de noviembre, anticipando el caos aéreo por el cierre del gobierno. La medida de la FAA de… pic.twitter.com/AhzFktPKGV — El Diario Nueva York (@eldiariony) November 8, 2025

Mientras tanto, la noche del viernes, los senadores republicanos rechazaron una propuesta del bloque demócrata para reabrir el gobierno.

¿Dónde se dieron las principales afectaciones?

Las afectaciones se dieron en varios aeropuertos importantes del país, entre ellos el internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, el internacional de San Francisco y el internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, así como en Phoenix, Chicago y Washington.

Además, el Departamento de Transporte alertó que 32 torres de control en más de 10 ciudades principales de todo el país reportaron una significativa falta de personal y en ocho de ellas el personal ha tenido que gestionar vuelos con sobrecarga y pidiendo paradas a tierra de salidas para cubrir la demanda de aterrizajes.

Esta situación ha obligado a las aerolíneas a ajustar horarios a contrarreloj para que las tripulaciones estén en el lugar correcto para operar, tras estos cambios de última hora.

Según Cirium, hasta las 14:00 ET del viernes se habían cancelado unos 780 vuelos en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 3% del total programado para ese día. Este volumen de vuelos es común en eventualidades comunes como tormentas eléctricas intensas, pero el Departamento de Transporte advirtió que las afectaciones podrían aumentar.

At LAX this morning reporting for @NEWSMAX on the FAA's move to reduce flights due to the shutdown. Already seeing several cancellations and delays, according to FlightAware. It’s already shaping up to be an interesting weekend for travelers. pic.twitter.com/U7R4huX9OB — Joe Moeller (@joemoeller44) November 8, 2025

Según la orden de la FAA, los recortes de vuelos aumentarán al 10% durante la próxima semana, con un 6% el martes, un 8% el jueves y finalmente un 10% el 14 de noviembre.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Aviación de Negocios (NBAA) el sector está padeciendo afectaciones por la escasez de personal de control de tráfico aéreo, la reducción de la capacidad y que los aeropuertos podrían denegar el aterrizaje a algunos aviones.

El presidente y director ejecutivo de la NBAA, Ed Bolen, declaró que “nuestro sector seguirá buscando medidas, tanto obligatorias como voluntarias, para contribuir a la solución de los retos que plantea la situación actual”.

Este primer recorte de operaciones se dio en un periodo de baja demanda de viajes previo al Día de Acción de Gracias, pero aun así obligaron a muchos viajeros a buscar alternativas. Uno de estos efectos, la empresa de alquiler de coches Hertz reportó que las reservaciones de alquiler de solo ida en los últimos dos días aumentaron más del 20% con respecto al mismo período del año pasado.

Las interrupciones se concentraron principalmente en los vuelos regionales que conectan con ciudades más pequeñas, de acuerdo con United Airlines, que aclaró que sus vuelos entre centros de conexión y viajes internacionales de larga distancia no se cancelarían.

Estados Unidos tomo la decisión de reducir el 10% del tráfico aéreo tras el cierre de gobierno que hoy cumple su día 38, esta crisis afecta a 40 aeropuertos principales del país y hasta el momento hay más de 1.200 vuelos retrasados y 800 vuelos cancelados a lo largo y ancho del… pic.twitter.com/4ZvX8jufZ5 — NTN24 (@NTN24) November 7, 2025

También señaló que para minimizar las molestias a sus clientes no tocaría rutas que opera solo una o dos veces al día y, en cambio, reduciría algunos vuelos diarios en mercados de alta frecuencia, en Dallas-Fort Worth, en el Noroeste de Arkansas, en el Aeropuerto Logan de Boston y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La aerolínea canceló 221 vuelos el viernes, informó el director ejecutivo Robert Isom, y agregó que la aerolínea está “frustrada” por la reducción, pero trabajan para para garantizar que los vuelos a todos los destinos se mantengan, pero con una reducción en la frecuencia de los vuelos.

¿Qué deben saber los pasajeros?

Ante la contingencia, las aerolíneas ofrecieron vuelos alternativos y eliminaron cargos por cambio a los clientes afectados, pero recomendaron a los viajeros mantenerse al tanto de los cambios de horario consultando las aplicaciones y sitios web de las aerolíneas, así como revisando la letra pequeña del seguro de viaje.

La portavoz de AAA, Aixa Díaz, dijo que la compañía recomienda llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación para evitar largas filas y evitar facturar equipaje si es posible, ya que las pólizas de seguro de viaje no siempre ofrecen una protección total contra cambios relacionados con cierres como el actual y los reembolsos dependen de la justificación específica que utilice la aerolínea para determinar la causa del retraso o la cancelación, lo que podría dificultar un reembolso. Algunas tarjetas de crédito ofrecen seguro de viaje, pero no es una garantía.

Para el fin de semana ya se han cancelado unos 800 vuelos y posiblemente otros 1,000 se posterguen durante la jornada.

Ante este panorama, el secretario Duffy confirmó que los vuelos internacionales no sufrirán afectaciones pese a la reducción del tráfico aéreo forzada por el cierre de Gobierno.

“Los vuelos internacionales no serán afectados. Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. Debido a esos acuerdos, no voy a afectar a los vuelos internacionales”, dijo desde el aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

Agregó que hay países que “están esperando que Estados Unidos incumpla los acuerdos para poder reducir los vuelos estadounidenses” e insistió en que es algo que no va a ocurrir.

Sigue leyendo:

– Trump apela decisión judicial que lo obliga a pagar totalidad de fondos SNAP durante cierre de gobierno

– Trump tilda de “absurda” orden de juez que lo obliga a asignar totalidad de fondos para SNAP

– Tribunal bloquea despidos de trabajadores federales durante el cierre de gobierno