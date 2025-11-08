Inter Miami avanza a la semifinal de conferencia gracias a doblete de Messi ante Nashville SC

Inter Miami se impuso 4-0 ante Nashville SC en el Chase Stadium en el tercer y decisivo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS 2025.

Lionel Messi, titular desde el inicio, marcó dos goles para ayudar a clasificar al conjunto dirigido por Javier Mascherano a las semifinales de Conferencia Este.

Las Garzas se tomaron revancha de lo que pasó el año pasado cuando cayeron eliminados como local en esta misma instancia pero frente a Atlanta United, propiciando la renuncia de quien era su entrenador, Gerardo Tata Martino.

Un año después, con Javier Mascherano en el banco, Inter Miami se metió en semifinales de la Conferencia Este donde enfrentará a FC Cincinnati.

Messi anotó los dos primeros tantos del duelo

Mientras los equipos se estaban estudiando, con una estrategia pasiva, llegó la apertura del marcador a los 10 minutos en los pies del mejor futbolista del mundo.

Lionel Messi encaró a la defensa del Nashville tras un rebote en Tadeo Allende y sacó un remate rasante llegando a la medialuna del área que dejó estático al arquero Joe Willis.

Llegando a los 40 minutos, Inter logró ponerse 2-0 y otra vez Messi fue el autor del festejo. Esta vez, otro rosarino como Mateo Silvetti ofició de asistente para que el número 10 solamente tenga que empujar la pelota al fondo del arco. El ex delantero del Barcelona y PSG tuvo una más antes del descanso con un tiro libre que atrapó Willis sin dar rebote.

Tadeo Allende completó la goleada

Mientras la visita intentaba un descuento que no llegaba, llegó el 3-0 del local a los 72 minutos con otra gran intervención de Messi, quien hizo una pared con Jordi Alba. El español lanzó un centro hacia atrás y Allende definió con un pase a la red para liquidar la serie.

Segundos después, el cordobés consiguió su doblete al picar la pelota por encima del arquero luego de una asistencia de Leo para un lapidario 4-0.

Con este triunfo, el Inter Miami rompe su maldición y pasa por primera vez en su historia a las semifinales de la Conferencia Este, donde se medirá ante FC Cincinnati el fin de semana del 22 de noviembre en el Chase Stadium.

