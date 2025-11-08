Joven planeando su boda fue fatalmente arrollada en Nueva York a plena luz del día

Valerie Schoeck, joven de 27 años, murió mientras estaba planificando su boda, al ser atropellada por un conductor que circulaba en sentido contrario en el vecindario Greenwich Village (NYC).

Schoeck, originaria de Cambridge (Massachusetts), era residente del West Village y tenía previsto casarse el próximo año con Ross Barlow, detalló New York Post.

La tragedia sucedió cuando Schoeck cruzaba Morton St en la intersección con 7ma Av South poco después de las 8:30 a.m. del jueves y fue embestida por un hombre de 61 años al volante de una furgoneta negra, indicó ABC News. Fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida.

La joven se preparaba para casarse el próximo verano. “La mujer fallecida es la prometida de mi sobrino”, comentó una mujer llamada Carol. “Estamos todos conmocionados, profundamente tristes e incrédulos. Se llamaba Valerie. Iba a casarse en junio. No hay palabras para describir nuestro dolor. Era una joven extraordinariamente hermosa. Gracias por sus oraciones”.

En el momento del accidente el conductor no identificado fue visto conduciendo una camioneta GMC Savana 2020 con placas de Nueva Jersey en dirección oeste por la calle Morton, que es de circulación exclusivamente en dirección este, recordó la Policía de Nueva York. Permaneció en el lugar del accidente y hasta el viernes no se le habían imputado cargos.

La semana pasada Rosa Perry murió dramáticamente a los 89 años al ser atropellada en un estacionamiento en El Bronx (NYC) por un conductor que huyó y no ha sido detenido.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes. Esta semana Cristian Villafuerte Vázquez murió dramáticamente a los 26 años cuando iba conduciendo una bicicleta y se estrelló contra la puerta abierta de un lujoso auto BMW en Queens (NYC).

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.