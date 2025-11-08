La confianza del consumidor en EE.UU. cae a 50.4, el nivel más bajo en 3 años

La confianza del consumidor de EE.UU. cayó a 50.4 en noviembre, su nivel más bajo en tres años, reflejando el impacto del primer mes del cierre histórico del gobierno y la creciente preocupación por el desempleo, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por la Universidad de Michigan. Esta calificación está cerca del punto más bajo jamás registrado por la institución y refleja el pesimismo sobre las finanzas personales y las condiciones comerciales de los estadounidenses.

La encuesta de noviembre refleja un sorprendente descenso del 6.2% respecto al mes pasado y una caída de casi el 30% respecto al año anterior, cuando los expertos esperaban un ligero descenso mensual, que llegara al 54.2.

Una percepción generalizada

“Ante el cierre del gobierno federal que se prolonga desde hace más de un mes, los consumidores expresan ahora su preocupación por las posibles consecuencias negativas para la economía”, declaró Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan. “El descenso de la confianza este mes se ha generalizado en toda la población, independientemente de la edad, los ingresos o la afiliación política”.

La única excepción de este sentimiento, según Hsu, son las personas que poseen grandes participaciones en bolsa y puso como ejemplo a las grandes empresas tecnológicas, sobre todo en inteligencia artificial, que han generado rentabilidades explosivas para los inversores. El Nasdaq, índice con gran peso tecnológico, ha subido un 17% este año.

“El 20% de los hogares con mayores ingresos genera el 40% del gasto de los consumidores, y creemos que el efecto riqueza derivado del pujante mercado bursátil se ha fortalecido este año”, detalló Michael Pearce, economista jefe adjunto para Estados Unidos de Oxford Economics.

El mayor grupo de comercio minorista del país pronosticó el jueves unas ventas navideñas de $1 billón de dólares, con un crecimiento previsto de hasta 4.2% durante noviembre y diciembre.

Otros hallazgos del estudio

La encuesta también mostró que las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron ligeramente hasta el 4.7% en noviembre, luego que en octubre fue de 4.6% y las expectativas de inflación a largo plazo disminuyeron hasta el 3.6%, desde el 3.9% registrado en octubre.

James Knightley, economista jefe internacional de ING, afirmó que la principal conclusión del informe es la preocupación por el desempleo:

“El 71% de los hogares ahora prevé un aumento del desempleo en los próximos 12 meses, mientras que solo el 9% espera una disminución. Esto arroja un saldo neto del 62% que pronostica un mayor desempleo, frente al 52% del mes pasado”, declaró el experto. “Un aumento considerable que… históricamente ha sido el preludio de un panorama desalentador para el empleo”.

Esta encuesta fue publicada el primer viernes de cada mes, cuando el gobierno publica su informe clave de empleo. Sin embargo, por segundo mes consecutivo está suspendida su publicación junto con todos los informes de datos durante el cierre del gobierno. Los economistas han recurrido a fuentes privadas.

En el caso del empleo, las mediciones muestran que a quienes buscan empleo les está costando más esfuerzo encontrar trabajo en un mercado laboral caracterizado por la escasez de contrataciones y los altos índices de despidos.

“Estas cifras deben tomarse con cautela, dado el probable impacto negativo temporal en la confianza derivado del cierre gubernamental en curso, además del cambio de la encuesta de Michigan a un muestreo en línea en lugar de telefónico el año pasado, lo que parece haber introducido una ruptura estructural que produce resultados más pesimistas”, advirtió Oliver Allen, economista senior para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics.

