Latina trabajadora social murió golpeada al tocar la puerta equivocada: juicio en Nueva York

Un jurado declaró culpable a Hasseem Jenkins de matar a golpes a María Coto (56) en el condado Westchester de Nueva York.

El acusado de 32 años fue declarado culpable el miércoles de cargos que incluyen homicidio involuntario, robo y posesión ilegal de un arma, reportó ABC News. La fiscalía argumentó que Jenkins mató a Coto después de que ella llamara a la puerta del apartamento equivocado mientras hacía una visita como trabajadora social. La sentencia se dictará el 11 de diciembre.

El incidente fatal ocurrió la tarde del 14 de mayo de 2024 mientras Coto realizaba visitas domiciliarias en South Street, en la localidad Peekskill. La fiscalía afirmó que Jenkins la golpeó en la cara, la persiguió hasta el apartamento de un vecino y la pateó repetidamente en la cabeza mientras llevaba botas pesadas.

La policía encontró el teléfono de la víctima en el bolsillo de Jenkins. Coto entró en coma, pero nunca recuperó la consciencia y falleció a causa de sus heridas el 19 de junio, lo que llevó a elevar los cargos contra el acusado, quien se declaró “no culpable”.

“María Coto estaba desempeñando su trabajo cuando fue víctima de un ataque brutal y despiadado que la llevó a su trágica muerte. Estamos comprometidos a garantizar justicia”, dijo entonces la fiscal de distrito del condado Westchester, Miriam E. Rocah.

En respuesta a las demandas sindicales, los trabajadores sociales representados por CSEA (The Civil Service Employees Association) ahora son escoltados cuando es necesario y llevan botones de pánico durante las visitas de trabajo. “Para la salud y seguridad de CSEA, queremos asegurarnos de que todos los empleados regresen a casa al final de la noche; ese es nuestro objetivo”, dijo la presidenta local del gremio, Hattie Adams, tras el ataque a Coto.

Esta semana, también en Westchester, un hombre que se encontraba en libertad condicional fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia en un ataque de violencia que duró horas y que terminó cuando el sospechoso huyó a El Bronx (NYC) con el hijo de dos años de la pareja.

