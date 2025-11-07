Hombre huyó con su bebé tras matar a ex novia a golpes en motel en Nueva York: acusación

Justin Bartley, un hombre que se encontraba en libertad condicional, fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia de 32 años en un ataque de violencia que duró horas en Westchester (NY) y que terminó cuando huyó a El Bronx (NYC) con el hijo de dos años de la pareja.

Bartley, de 32 años, fue arrestado pocas horas después de que presuntamente dejara a Roseberline Philippe sin vida dentro de un motel “Days Inn” en Elmsford, según Daily News.

Philippe se reunió con el padre de su hijo en una habitación del motel ubicado en Valley Road, cerca de Saw Mill River Parkway, alrededor de las 8:30 a.m. del domingo, tras una confrontación ocurrida el día anterior en la casa de la joven, donde vivía con sus padres.

No fue sino hasta las 4:30 p.m. de ese día que las imágenes muestran a Bartley huyendo del motel con su hijo, según documentos judiciales. Más tarde dejó al bebé con familiares en El Bronx. Horas después el personal de limpieza del hotel encontraría el cuerpo golpeado de Philippe.

Ese mismo día Bartley fue arrestado por un grupo de trabajo conjunto integrado por la policía de Elmsford, la policía del condado Westchester y el FBI. Se encontraba en libertad condicional por un delito relacionado con armas de fuego en el condado Rockland.

Philippe era asistente administrativa en White Plains Hospital y había conocido a Bartley en Port Chester High School. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, comenzó a temerle, según relató su hermana.

En un caso similar, la semana pasada José William Funes Zabala se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su ex novia Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara unas 35 veces frente al bebé de dos años de ambos en un hogar en Long Island (NY). Además Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

En 2024 Johnathan Wright fue sentenciado tras ser hallado culpable de pasar horas golpeando y torturando a dos mujeres con una plancha caliente en una habitación de hotel en Ronkonkoma, Long Island (NY). También el año pasado Timothy Harnett fue condenado a un mínimo de 98 años de prisión por secuestrar a una mujer, golpearla y violarla durante cuatro días en Kingsbridge, El Bronx (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda