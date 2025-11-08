Lili Estefan dijo que Lina Luaces sí apoyó a Miss México tras incidente en el Miss Universo

La presentadora de televisión Lili Estefan respondió a unas publicaciones en redes sociales donde acusaban a su hija Lina Luaces, Miss Cuba, de aparentemente no haber apoyado a Fátima Bosch, Miss México, quien sufrió un incidente con el director del Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien utilizó fuertes palabras en su contra en un evento público.

A través de diversas plataformas, algunos medios de comunicación mencionaron que Lina no le habría prestado apoyo a Bosch, luego de que algunas representantes de distintas naciones se salieran de la sala donde ocurrió la falta de respeto por parte del directivo del país que es la sede para elegir a la nueva reina universal, razón por la que Lili dijo que Lina sí se salió del lugar del encuentro e invitó a ver los videos.

“¡ESO ES TOTALMENTE FALSO! Mi hija Lina fue una de 50 niñas que salió inmediatamente del evento. ¡Mira los videos! Lina estaba vestida de azul. Igual te mando muchos besos, así estés totalmente desinformado. Llevo haciendo prensa casi 40 años y entiendo cuando la gente no tiene la noticia correcta, pero NO INVENTES, por favor”, escribió en Instagram.

La conductora de Univision mencionó que tanto ella como la representante de Miss Cuba le tienen mucha estima a Bosch, por ello destacó que cuando Miss México se dirigió a la prensa, hasta ella misma estaba ahí y en uno de los videos se le puede escuchar su tono de voz. Por ello, hizo un llamado para evitar los rumores y rechazó que estén sacando de contexto algunas informaciones para manchar el nombre de su hija.

“¡Amamos a Fátima! Yo estaba ahí cuando ella salió a hablar con la prensa y los misólogos, y por favor, escucha mi voz cuando ella terminó de hablar. Le grité: ¡Bravo, Fátima! ¡Bravo, bravo! BBBB la AMAMOS. Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen. ¡Helloooo! Aquí hay mucho AMOR. Infórmense antes de inventar”, añadió.

Vanessa Ferbal, madre de Miss México, reaccionó a lo que vivió su hija: “Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad, frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa”.

Sigue leyendo:

· Osmel Sousa negó que su salida del Miss Universo sea por conflictos con la organización

· Andrea Meza defiende a Miss México tras incidente en el Miss Universo en Tailandia

· Miss Universo México Fátima Bosch denuncia discriminación frente al director de Miss Grand International en Tailandia