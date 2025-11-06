Andrea Meza defiende a Miss México tras incidente en el Miss Universo en Tailandia

Andrea Meza fue Miss México y el 16 de mayo de 2021 recibió la banda de Miss Universo. Actualmente, es una de las conductoras de Telemundo y en esta oportunidad reaccionó a la situación registrada con su paisana Fátima Bosch, quien vivió una tensa situación con Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universe Tailandia, luego de que le faltara al respeto públicamente.

“Considerando la posición tan importante y delicada que tengo este año como parte del comité de selección de Miss Universe en Tailandia, el reciente incidente es profundamente lamentable y no refleja los valores ni el espíritu de la Organización de Miss Universe. Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa”, dijo en el programa “La Mesa Caliente”.

La modelo profesional este año tiene un rol participativo dentro de la organización y forma parte del comité de selección para elegir a la nueva representante del Miss Universe. Por ello, el pasado martes no emitió ningún comunicado, dado que debía consultar; y tras su reacción, aseguró que es un concurso que ayuda a mejorar vidas con respeto y solidaridad.

“Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía. Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo”, añadió en su discurso.

Meza agregó lo que significa cada representante, dado que quiso resaltar todo el trabajo que realiza la organización para que entiendan que es un compromiso que va más allá de un concurso de belleza. Destacó que siempre dejarán en alto a las féminas para que vean que su voz y liderazgo son escuchados en el mundo.

“Y quiero darles un mensaje a las concursantes: sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad. Y les aseguro, les prometo que como parte del comité de selección de este año, voy a elegir a la mejor candidata para que porte la corona de Miss Universe”, dijo.

