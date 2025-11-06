Osmel Sousa negó que su salida del Miss Universo sea por conflictos con la organización

Osmel Sousa, desde hace varias semanas, viene acaparando los principales titulares del mundo del entretenimiento por su supuesta salida del Miss Universo. No fue hasta esta semana que emitió un comunicado para confirmar que es cierto, pero además para explicar que su renuncia nunca llegó a estar marcada por diferencias con la organización, por lo cual le agradeció a los ejecutivos.

“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, dijo en el comunicado.

Sousa siempre ha sido caracterizado por su amplio conocimiento en certámenes de belleza, principalmente por todo lo que logró con las modelos que participaron en el Miss Venezuela; por ello, aseguró que su admiración y respeto hacia su profesión se mantienen iguales y aprovecha para llevarse con él una gran cantidad de aprendizaje en todos estos años.

“Si bien es cierto que decidí dar un paso al costado, también es cierto que ahora, más que nunca, hay Osmel para rato. Mi cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”, continuó diciendo en la misiva.

“El Zar de la Belleza” en esta ocasión quiso profundizar en que ya tiene 79 años y que estar lejos de Venezuela, un país que lo vio crecer profesionalmente como a ningún otro, le ha dado nostalgia. Porque, además de vivir en el exterior, aseguró que se encuentra solo, y su edad lo puso a pensar; por ello, aseguró que ya era momento de regresar a la tierra que siempre le ha ofrecido tanto.

“Estar lejos de mi Venezuela y, más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente. A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”, añadió sobre lo que pretende hacer lejos de la organización.

