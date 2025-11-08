Niña de 12 años fue abusada en escaleras de edificio en Nueva York; sospechoso arrestado

Un hombre fue arrestado y acusado de haber abusado a una niña de 12 años en las escaleras de su edificio de vivienda pública (NYCHA) en East Williamsburg, Brooklyn.

El incidente ocurrió en el vestíbulo de Cooper Park Houses alrededor de las 5:45 p.m. del jueves y el sospechoso fue detenido ayer viernes. La Policía de Nueva York lo identificó como Eric McMichael, de 27 años, residente de un albergue para hombres.

La víctima dijo que no lo conocía. Según NYPD, el asaltante ingresó al vestíbulo, agarró a la niña cuando entraba, la empujó al suelo en una escalera cercana y la violó. Después huyó.

La menor fue trasladada a un hospital cercano, donde se encuentra estable. La madre de la víctima habló con ABC News el viernes y expresó su horror de que esto le haya sucedido a su hija, a quien definió como una niña alegre y buena estudiante.

McMichael había sido arrestado por otra violación hace seis años y estaba a la espera de sentencia en libertad, acotó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En otro caso similar, en julio de 2024 una niña de 12 años fue arrastrada por una escalera y violada en la azotea de su edificio de vivienda pública (NYCHA) en East Harlem.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Esta semana una joven de 15 años de Nueva Jersey, reportada como desaparecida por sus padres, fue rescatada de un apartamento en El Bronx (NYC) donde al parecer estuvo cautiva durante casi 24 horas y fue violada repetidamente por un presunto depredador sexual en serie al que conoció en línea.

En octubre de 2024 Ishmael Francis fue acusado de violar a un niño de 13 años después de conocerlo online y acecharlo en una escalera en el edificio de apartamentos de la víctima en El Bronx (NYC). En agosto de ese año Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En 2023 Darius Matylewich fue arrestado como sospechoso de haber secuestrado a una niña de 11 años en Nueva Jersey y llevarla hasta Delaware; según los fiscales conoció a la víctima mientras practicaba un videojuego en línea en la plataforma Roblox.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda