Rescatan en apartamento en Nueva York a quinceañera desaparecida en NJ; buscan más víctimas

Una joven de 15 años de Nueva Jersey, reportada como desaparecida por sus padres, fue rescatada de un apartamento en El Bronx (NYC) donde al parecer estuvo cautiva durante casi 24 horas y fue violada repetidamente por un presunto depredador sexual en serie al que conoció en línea.

La Policía de Nueva York informó el jueves que William Credle (24) había sido arrestado alrededor de las 11:30 p.m. del martes en su apartamento en Hughes Ave. cerca de E. 187th St. en Belmont, tras una intensa búsqueda de la adolescente desaparecida la noche anterior.

El nombre de la víctima no fue revelado. Al momento de su arresto, Credle estaba a la espera de sentencia tras haberse declarado culpable de mantener una relación sexual inapropiada con una menor en 2024.

El caso que llevó al último arresto al parecer comenzó cuando, tras conversar en línea, Credle solicitó un servicio de transporte para llevar a la joven desde su casa en Nueva Jersey hasta su apartamento alrededor de las 11:30 p.m. del lunes. La joven declaró a los detectives de NYPD que, una vez allí, Credle la violó mientras ella lloraba y le pedía detenerse, según la denuncia penal presentada en su contra.

Cuando le dijo a Credle que quería irse a casa, él le impidió salir y le escondió la tableta que usaba como teléfono, según la denuncia. Horas después, la violó de nuevo a pesar de sus continuos gritos de rechazo. En algún momento también golpeó a la joven en la cabeza, declaró una fuente policial.

Cuando los padres de la joven se percataron de que no estaba en casa, rastrearon el GPS de su tableta hasta su ubicación en El Bronx. Inmediatamente denunciaron la desaparición de su hija a la policía de Nueva Jersey, que emitió una Alerta AMBER y contactó a NYPD.

Tras el arresto fue acusado de múltiples cargos de violación, abuso sexual y privación ilegal de la libertad, resumió Daily News. Se declaró “no culpable” ante el tribunal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Credle cuenta con un extenso historial delictivo que incluye numerosas citaciones por violencia doméstica contra varios miembros de su familia. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 10 de noviembre.

La policía sospecha que podría haber más víctimas y publicó la foto de Credle, solicitando compartir información llamando a la Línea Directa de Delitos Sexuales de NYPD al 212-267-RAPE (7273).

En un caso similar, en marzo de este año Marc Piovanetti, un ex rockero de thrash-metal que está registrado como delincuente sexual, fue acusado de abusar de una adolescente desaparecida de la ciudad de Nueva York que fue encontrada en su casa en Nueva Jersey. Además Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx y acusado de patrocinar la prostitución; y un mexicano indocumentado de 55 años residenciado en Queens (NYC) fue arrestado bajo cargos de tráfico sexual en hoteles de Long Island.

En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una joven de 16 años que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En abril Adam Brown, abogado de derecho familiar de 61 años, fue acusado penalmente de pagarle $1,000 dólares a una menor para tener relaciones sexuales en su oficina en El Bronx (NYC). También ese mes cinco personas fueron imputadas por la trata de dos adolescentes de Nueva York en varios estados y una de las víctimas era menor de edad.

En diciembre de 2024 Michael Olson, ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En octubre de 2024 Ishmael Francis fue acusado de violar a un niño de 13 años después de conocerlo online y acecharlo en una escalera en el edificio de apartamentos de la víctima en El Bronx (NYC). En 2023 Darius Matylewich fue arrestado como sospechoso de haber secuestrado a una niña de 11 años en Nueva Jersey y llevarla hasta Delaware; según los fiscales conoció a la víctima mientras practicaba un videojuego en línea en la plataforma Roblox.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

