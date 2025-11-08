Real Madrid proyecta ingresos récord de $1,440 millones de dólares para esta temporada

El ambicioso plan de crecimiento del Real Madrid sigue arrojando resultados espectaculares, no solo en el campo de juego, sino en sus finanzas. La directiva del club madrileño ha presentado sus proyecciones de ingresos, y la magnitud de la cifra ha sorprendido al mundo del fútbol.

El presupuesto para la temporada actual superará la barrera de los $1,400 millones de dólares, colocándose muy por encima de sus competidores europeos.

La clave de este poderío económico no se limita a los derechos televisivos o patrocinios tradicionales. El club ha logrado diversificar y maximizar sus fuentes de ingresos, con un especial énfasis en la explotación de su flamante recinto.

El efecto Bernabéu: el motor de la riqueza

El recién remodelado Estadio Santiago Bernabéu se ha posicionado como un auténtico centro de ingresos que va mucho más allá de los días de partido. El Real Madrid ha transformado su sede en una máquina de hacer dinero a través de varios canales:

Explotación Comercial del Estadio: La versatilidad del nuevo Bernabéu permite la celebración de conciertos, eventos de gaming y convenciones, generando ingresos constantes fuera del calendario futbolístico.

La versatilidad del nuevo Bernabéu permite la celebración de conciertos, eventos de gaming y convenciones, generando ingresos constantes fuera del calendario futbolístico. Tour y Museo: La experiencia del Tour del Bernabéu se ha disparado en popularidad. El informe del club destaca que las ganancias generadas por el tour y el museo son tan significativas que prácticamente duplican la recaudación anual de las visitas a iconos culturales como el Museo del Prado en Madrid.

Vista del estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Crédito: Daniel Ochoa de Olza | AP

Proyección de liderazgo global

Esta cifra proyectada de $1,440 millones de dólares no solo es un récord para el Real Madrid, sino que asegura casi con certeza que la entidad retendrá el título no oficial de “club más rico del mundo”, superando a rivales como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

La gestión económica del presidente Florentino Pérez ha permitido al club mantener una salud financiera envidiable, equilibrando fichajes de estrellas con el costoso proyecto de modernización del estadio, un proyecto que ahora se consolida como el activo más valioso de la institución.

