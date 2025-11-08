Zohran Mamdani dice que apoya un proceso de autodeterminación para resolver el estatus de Puerto Rico

NUEVA YORK – El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que respalda un proceso de autodeterminación para que los puertorriqueños puedan resolver el problema del estatus territorial.

“Te diré que los puertorriqueños tienen el derecho a la autodeterminación y cualquier decisión que tomen es una que yo apoyaría. Al momento, veo a los puertorriqueños, desde el punto de vista de Nueva York, como parte de la misma historia”, declaró Mamdani, nacido en Uganda.

El político socialdemócrata, que jurará a su cargo en enero del próximo año, no especificó qué opción de estatus entiende que beneficiaría más a la isla, si estadidad, libre asociación o independencia.

“Creo que, por demasiado tiempo, ha habido gente que ha querido dictar el futuro de Puerto Rico, pese a tener muy poca relación con la isla”, añadió sobre el dilema territorial de Puerto Rico.

Mamdani, el primer alcalde musulmán electo y el más joven en más de 100 años, hizo las expresiones en una entrevista con el periódico El Nuevo Día en su segundo día en Puerto Rico en medio de la celebración de la Conferencia SOMOS Inc.

En el intercambio, el también exasambleísta estatal de Queens, reconoció la influencia de congresistas demócratas como Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) en su campaña, a quienes consulta sobre los temas de Puerto Rico, según reveló.

“He tenido mucha suerte en mi tiempo en la Asamblea estatal, en que la mitad de mi distrito ha estado representado por la congresista Nydia Velázquez y la otra mitad, por la congresista Alexandria Ocasio Cortez. A menudo, al pensar en Puerto Rico, les consulto”, resaltó.

Mamdani volvió a referirse a las batallas que unen a los residentes de Puerto Rico con los de Nueva York como el avance de la privatización.

“Tanta de la belleza que apreciamos cuando visitamos (Puerto Rico) es la belleza que muchos buscan privatizar. Conociendo esa lucha tan bien en Nueva York, es algo que tiene una intensidad muy distinta aquí”, resaltó el alcalde electo quien atribuyó su campaña “casa a casa” como la clave para vencer el discurso erróneo de algunos sectores que lo catalogan de comunista.

El alcalde electo además anticipó que buscará desarrollar una relación entre la ciudad de Nueva York y Puerto Rico que vaya más allá de la colaboración en medio de desastres naturales como huracanes, por ejemplo.

En ese sentido, manifestó estar disponible para colaborar con la gobernadora Jenniffer González, a pesar de que es republicana y defensora de varias de las políticas del presidente Donald Trump.

Mamdani escogió a Puerto Rico para su primer viaje como alcalde electo. Apenas dos días después de ganar en las elecciones generales, el líder abordó un avión que aterrizó en San Juan, la capital, donde se realiza la conferencia anual que reúne, principalmente, a oficiales electos de Nueva York. Es la primera vez que el exlegislador visita Puerto Rico.

El oficial electo regresaría a Nueva York este sábado.

Al llegar al hotel Caribe Hilton, centro de la cumbre, tuvo un breve intercambio con periodistas en el que manifestó sentirse feliz de estar en Puerto Rico.

“Estoy feliz de estar aquí en SOMOS. También estoy feliz de estar aquí, porque no puedes contar la historia de Nueva York sin contar la historia de Puerto Rico, y solo ir a esa parada (puertorriqueña en Nueva York), ‘Puerto Rico no se vende’, y la oportunidad y la convicción de tantos de una vida decente, y ha sido una felicidad estar aquí, y estoy orgulloso de reportar que, en las pocas horas, que he estado aquí, comí mofongo (plato típico puertorriqueño hecho de platano verde majado) y estaba grandioso”, compartió el alcalde electo.

En un mensaje posterior, Mamdani insistió en que “Puerto Rico no se vende”, esto en referencia al problema de la gentrificación y la falta de vivienda asequible que diversos sectores dentro y fuera de la isla ligan a leyes como la 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros que se relocalicen en Puerto Rico bajo promesa de inversión.

“Es un placer estar aquí como su alcalde electo de la ciudad de Nueva York. Y es un placer estar aquí, porque no importa donde estemos el mensaje es el mismo. Aquí decimos que ‘Puerto Rico no se vende’, y en la ciudad de Nueva York decimos que NY no se vende. Es la misma batalla que es la de la gente trabajadora”, expuso.

Velázquez y AOC son dos de las figuras más vocales en términos de ese debate. Incluso, presentaron legislación para evitar que criptoinversiones beneficiarios de la Ley 22 o “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” evadan su responsabilidad fiscal sobre los ingresos derivados de inversiones en activos digitales bajo el argumento de que residen en la isla. El Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga desde el 2021 a unos 100 recipientes de la ley 22 que habrían mentido sobre su estancia en Puerto Ri o para evadir el pago de impuestos federales.

Ayer, además de separar tiempo para la entrevista con el periódico local, Mamdani participó de un servicio religioso en el Centro Islámico del Caribe, en el barrio capitalino de Caimito. En el encuentro, también se repartieron alimentos.

Recientemente, el debate por el tema del estatus de Puerto Rico, que se ha mantenido básicamente paralizado tras la llegada de Trump al poder y de la mayoría republicana a Cámara y Senado, volvió a ser centro de diferencias entre demócratas dentro y fuera de Puerto Rico.

Por un lado, el presidente del Comité Demócrata Nacional (DNC), en el podcast “At Our Table” de su precedesor Jaime Harrison, se expresó a favor de la estadidad para Puerto Rico en el contexto de la necesidad de eliminar la regla del filibusterismo para adelantar esa condición para Puerto Rico y el Distrito de Columbia o Washington D.C.

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR), Luis Dávila Pernas, celebró la postura de Martin.

Sin embargo, los miembros de la coalición Power4PuertoRico, así como Velázquez le pidieron al presidente del Partido Demócrata de EE.UU. que se comprometa con un proceso de autodeterminación para Puerto Rico.

Velázquez fue clave en la presentación, en el 2022, del H.R. 8393 o “Puerto Rico Status Act”, que fue aprobado en la Cámara a finales de ese año. El proyecto fue resultado de negociaciones entre la entonces comisionada residente y actual gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Gónzalez.

La legislación, cuya versión en el Senado no avanzó lo suficiente como para bajar a votación en el pleno, proponía un plebiscito en la isla avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

