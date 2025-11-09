Barcelona venció 4-2 al Celta con triplete de Lewandowski y recorta distancias con el Madrid

El FC Barcelona salió de Vigo con tres puntos vitales tras derrotar 4-2 a Celta en un duelo vibrante que tuvo a Robert Lewandowski como gran figura gracias a un triplete, acompañado por un tanto de Lamine Yamal. Con este triunfo, el conjunto azulgrana se marcha al parón liguero a solo tres unidades del Real Madrid, que horas antes igualó ante Rayo Vallecano.

La noche apenas tuvo sobresaltos previos: la lesión de Casadó en el calentamiento obligó a Hansi Flick a ajustar su plan inicial. Aun así, el Barça mostró una versión ofensiva en un primer tiempo de ritmo altísimo, con ataques constantes de ambos lados bajo una intensa lluvia.

El encuentro ganó tensión con la intervención del VAR, que advirtió una mano de Marcos Alonso dentro del área. Tras la revisión, el árbitro sancionó penal y Lewandowski lo transformó para el 0-1. El Celta respondió inmediatamente: una rápida asociación entre Carreira y Borja Iglesias terminó con un potente derechazo del lateral para el 1-1.

Barcelona insistió con profundidad por la banda derecha, donde Marcus Rashford desbordó una y otra vez. Sus apariciones desencadenaron una serie de oportunidades: Fermín obligó a un despeje sobre la línea, Rashford estrelló un balón en el poste y Lewandowski exigió a Radu. El dominio tuvo premio con un nuevo servicio del inglés que el delantero polaco empujó al fondo para el 1-2.

La reacción celeste volvió a ser inmediata. Jutglà aprovechó un espacio a la espalda de Balde y combinó con Borja Iglesias, quien sacó un disparo poderoso desde la frontal para igualar de nuevo. Sin embargo, antes del descanso, Rashford volvió a desbordar por derecha y su centro encontró a Lamine Yamal, que definió para el 2-3.

En el complemento, el ritmo cayó. Flick fortaleció la posesión para controlar el desarrollo, mientras que Giráldez ajustó la banda derecha con el ingreso de Javi Rodríguez para frenar a Rashford. Aun así, el Celta perdió protagonismo ofensivo y ya no volvió a generar ocasiones claras ante Szczesny.

El Barcelona sentenció desde la pelota parada: en un tiro de esquina, Rashford envió un centro preciso que Lewandowski remató de cabeza para sellar su hat-trick y el 2-4 definitivo. Los culés siguieron administrando el ritmo del partido e incluso pudieron aumentar la diferencia cuando Lamine Yamal estrelló un balón en el poste tras un robo de Fermín.

Con este resultado, el equipo de Flick sostiene su persecución al Real Madrid en la parte alta de la tabla, sumando 28 puntos frente a 31 de los capitalinos.

